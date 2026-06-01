В Солотче открылся туристический сезон на «Тропе Паустовского»

В день 134-летия со дня рождения Константина Паустовского в поселке Солотча стартовал новый туристический сезон на экологическом маршруте «Тропа Паустовского». Первая экскурсия началась от Дома-музея И.П. Пожалостина и прошла по любимым мещерским местам писателя, где он жил и творил с 1930 по 1954 год.

© РИА Новости

В этом году маршрут стал площадкой для реализации областного проекта «Новые места для счастья»: здесь состоялась первая в сезоне торжественная регистрация брака. В течение года в учреждениях культуры региона пройдут выставки, лекции и фестивали, посвященные творчеству классика.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Рязанской области также развиваются другие культурные маршруты, включая проект «Рязань пешеходная», который объединяет исторические достопримечательности города.