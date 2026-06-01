Туристы начинают отменять брони в Крыму

Туристы обеспокоены положением дел в Крыму: дефицит топлива и ситуация с маршрутом через новые территории заставили многих задуматься, не отказаться ли от поездки. Напомним, в последнее время более 70% отдыхающих приезжают на полуостров автомобильным транспортом и именно от них зависит, насколько успешным будет сезон для турбизнеса.

Пока о массовых отменах речи не идет, но отказы уже фиксируются:

«Феодосия «просела» примерно на 10%. ЮБК и западный Крым у ряда игроков идут ровно. Крупные отели и курорты не пострадали», – сообщают источники TourDom.ru. знакомые с ситуацией изнутри.

С малыми отелями ситуация похуже:

\«По западному побережью фиксируем примерно 10% аннулированных броней, на южном – около 5%», – рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, но добавила: пока рано говорить о глобальной тенденции.

С ней согласен руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«На “отработку” подобных новостей обычно уходит несколько недель. Крым уверенно продается с начала года – рост порядка 10–15%. И пока эти темпы сохраняются. Многие рассчитывают на тот запас бензина, который у них есть в баке».

Бывалые автомобилисты подтверждают: если «под завязку» заправиться перед въездом на полуостров да еще прихватить собой небольшой запас (напомним, через Крымский мост разрешено провозить до 100 л жидкости. – Ред.), то отдохнуть, не мотаясь по местным АЗС в поисках топлива, вполне реально:

«В отпуске же не обязательно по 100+ км каждый день наяривать. На обратную дорогу можно небольшой запас иметь. А на месте по ситуации решать: тратить время на стояние в очередях или как-то по-другому провести». «Если едешь не через весь полуостров – в Евпаторию, а в Феодосию или Судак, то можно справиться без дозаправки даже на обратную дорогу», – считают некоторые автотуристы.

Кстати, в Судаке сейчас отмечается рост бронирований: его стали воспринимают как более дешевую «малую Ялту» – «с морем, “движхуой”, отсутствием военной угрозы и курортной атмосферой. Да и от моста недалеко», отмечают наши собеседники.

Однако в целом настроение у туристов тревожное: они массово звонят в отели и официальные ведомства с вопросами: как доехать, где заправляться, не останутся ли они с детьми, чемоданами и пустым баком один на один с проблемой.

По информации инсайдеров, местные власти тоже обеспокоены: все вопросы с дефицитом топлива надо решить в течение ближайших недель. Чтобы те, кто собирался в Крым после школьных экзаменов, сессий и выпускных, не изменили свои планы.

Напомним, высоким сезоном на полуострове считается период с конца июня до конца августа – в это время приезжают более 80% «летних» туристов.