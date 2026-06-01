Спрос на Сочи проседает

Летний сезон в Сочи начинается заметно хуже, чем ожидалось. Несмотря на традиционно высокий интерес к главному российскому курорту, отельеры фиксируют отставание по загрузке по сравнению с прошлым годом и вынуждены корректировать тарифы, чтобы привлечь туристов.

© tourdom.ru

По данным платформы TravelLine, за последние две недели количество бронирований объектов размещения в Краснодарском крае сократилось на 11%, а число новых заказов по дате заезда – на 17%.

О проблемах гостиниц говорят и представители отрасли. Член экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Андрей Шишкин утверждает, что официальные оценки существенно расходятся с реальной ситуацией на рынке. По его словам, если власти сообщают о 65%-ной загрузке на лето, то владельцы гостиниц называют цифры в диапазоне 25–30%, а в лучшем случае – около 40%.

Участники рынка обращают внимание, что нынешнее снижение спроса началось задолго до старта сезона. Руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что негативная динамика сформировалась еще в ноябре–декабре прошлого года.

Среди основных причин эксперт называет высокую стоимость отдыха в Сочи по сравнению с альтернативными направлениями и сохраняющуюся неопределенность с авиасообщением.

«Центральная часть города примерно на 20% дороже многих конкурирующих курортов. Кроме того, нестабильная ситуация в аэропорту не позволяет туристам уверенно планировать поездки, особенно короткие путешествия на 3–5 дней», – пояснил гендиректор «Дельфина».

Еще одним фактором стала погода. Холодный май, затяжные дожди и позднее начало пляжного сезона заставили многих туристов отложить путешествие.

Эту оценку подтверждают и в национальном туроператоре «Алеан». Там отмечают, что спрос на Сочи на лето пока отстает от прошлогодних показателей. Помимо погодных условий и работы аэропорта, на загрузке гостиниц сказывается стремление туристов сокращать расходы на отдых. Кроме того, заметно уменьшилась глубина продаж: все больше россиян бронируют поездки буквально за несколько дней до заезда, рассчитывая на акции и специальные предложения.

Создатель Hotel Business Academy Алексей Волов также считает, что на рынок одновременно давят несколько факторов.

«В этом году у туристов стало больше альтернатив. Полноценно работает Анапа, сохраняется интерес к Турции и другим зарубежным направлениям на фоне относительно дешевого доллара. Сочи приходится конкурировать за туриста значительно активнее, чем год назад», – отметил эксперт.

Также, по его словам, многие россияне стали осторожнее относиться к расходам:

«Люди начали считать деньги и экономить. Год непростой, часть потенциальных туристов вообще откажется от поездок и проведет лето на даче».

Дополнительным фактором риска эксперт называет ситуацию с топливом, которая может повлиять на автомобильный туризм в разгар сезона.

При этом наиболее уязвимым сегментом могут оказаться гостиницы среднего ценового уровня.

«У премиальных и люксовых отелей ситуация будет относительно стабильной благодаря более платежеспособной аудитории», – прогнозирует Алексей Волов.

В попытке стимулировать спрос отели запускают скидочные кампании. По данным «Алеана», некоторые объекты предлагают дисконты до 10% на проживание и дополнительные скидки на питание. Многие отели переходят к динамическому ценообразованию и снижают тарифы на периоды с недостаточной загрузкой.

«Отельеры вынуждены уменьшать стоимостьге, чтобы получить хоть какое-то количество гостей», – отмечают эксперты из гостиничной отрасли.

Однако возможности для масштабного снижения цен ограничены. По словам Сергея Ромашкина, туристы рассчитывают на скидки в размере 20–25%, тогда как большинство отелей готовы уступать лишь 5–10%.

«Для многих более глубокое снижение означает работу на грани рентабельности. Поэтому часть отельеров предпочитает мириться с неполной загрузкой, чем резко опускать цены», – отмечает эксперт.

По итогам сезона турпоток в Сочи может сократиться на 15–17% по сравнению с прошлым летом, прогнозируют участники рынка. Впрочем, они рассчитывают, что ситуация частично выправится в июне–июле, если установится теплая погода и будет стабильно работать транспортная инфраструктура.