Курорты Кубани в топе летнего спроса: где отдыхают чаще всего и сколько платят

Спрос на летний отдых в Краснодарском крае заметно вырос, и главным драйвером этого роста стала Анапа. По оценке участников туристического рынка, интерес к курортам Кубани увеличился примерно на 8 процентов, а число бронирований в Анапе — на треть после новостей об открытии пляжей.

При этом большинство туристов по-прежнему выбирают побережье Черного моря, а именно Сочи. Однако в этом сезоне заметно активизировались и другие направления Кубани.

В целом Краснодарский край остается одним из двух главных лидеров летнего спроса в России вместе с Крымом. По данным рынка, именно морские направления бронируют заранее, поскольку для большинства россиян это главная поездка года.

Средняя стоимость летнего тура на двоих в Краснодарский край без перелета составляет от 100 до 130 тысяч рублей за девять ночей. Это делает Кубань одним из самых востребованных, но при этом еще относительно доступных вариантов отдыха на море.

Для сравнения, отдых в Крыму обойдется дороже — от 117 до 150 тысяч рублей за десять ночей на двоих. В Сочи спрос остается высоким, хотя по сравнению с прошлым годом он немного снизился.

Эксперты отмечают, что в этом сезоне туристы чаще принимают решение о поездке уже в ходе лета, но именно Краснодарский край по-прежнему остается основным направлением для пляжного отдыха внутри страны.