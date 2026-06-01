Калининград недосчитался туристов

Калининградская область приняла на майских праздниках меньше туристов, чем ожидалось. Турпоток оказался примерно на 10% ниже прогнозов, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

© tourdom.ru

По словам чиновника, одной из главных причин стала структура выходных дней в этом году. Из-за перерыва между майскими праздниками многие туристы приехали только на первый длинный период, а затем вернулись домой и не стали продлевать поездку или возвращаться. В отличие от прошлых лет путешественники практически не брали длительные отпуска, чтобы объединить праздничные дни в одну поездку.

Несмотря на не самые удачные майские показатели, власти по-прежнему рассчитывают на рост турпотока летом примерно на 7% по сравнению с прошлым годом. Однако Ермак подчеркнул, что прогноз во многом будет зависеть от внешних факторов.

Самый важный показатель – погода. Кроме того, туристы стали гораздо чаще принимать решение о поездке в последний момент. После того как многие объекты размещения разрешили отменять бронирование без штрафов, путешественники начали ориентироваться на актуальный прогноз и могут менять планы буквально за несколько часов до вылета.

На решения об отпуске также влияет стоимость и доступность авиабилетов. По словам министра, дополнительные рейсы способны поддержать спрос и сделать направление более привлекательным для туристов.

При этом цены в гостиницах, по оценке региональных властей, оказывают меньшее влияние на турпоток. Это связано с тем, что около 65% гостей региона предпочитают арендовать квартиры и апартаменты.

Летом, с июня по август, в Калининградской области рассчитывают принять около 880 тыс. туристов.