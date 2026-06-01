«Аэроэкспресс» ввел паспорта путешественника для пассажиров с детьми

"Аэроэкспресс" с 1 июня 2026 года будет раздавать пассажирам с детьми паспорта путешественника, в котором будет страница для проставления специальных штампов за поездки, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Андрей Акимов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас мы планируем внедрить новый проект для пассажиров с детьми. У каждого маленького путешественника будет возможность получить паспорт, где помимо познавательной информации добавим страничку для проставления специальных штампиков за поездки. За каждую отметку мы будем дарить подарки", - сказал Акимов.

Гендиректор напомнил, что компания уже проводила несколько акций. Например, пассажиры могли отправить бесплатные открытки в эксклюзивном дизайне по России и за границу своим близким.

Также в преддверии Дня космонавтики пассажиров ждали тематические просветительские активности в поездах, терминалах и социальных сетях компании. Перед Днем Победы, в движущемся поезде прошел двухдневный перфоманс, добавил он.

Кроме того, по словам Акимова, в середине апреля в двухэтажном поезде на полном ходу 40 участников Всероссийской просветительской акции Тотальный диктант смогли проверить свою грамотность.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

