В Сочи усилят контроль на диких пляжах

Власти Сочи намерены усилить контроль на пляжах, которые не входят в число официальных зон отдыха. Проверки будут проводить совместно с полицией, казаками и районными администрациями, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

По его словам, именно на необустроенных участках побережья чаще всего фиксируют нарушения правил безопасности. Речь идет о купании во время шторма, отдыхе в запрещенных местах и других происшествиях.

Глава города отметил, что официальные пляжи соответствуют требованиям по благоустройству и безопасности. Однако значительная часть береговой линии остается неорганизованной, хотя отдыхающих там бывает немало.

С начала июня в Сочи также заработал межведомственный оперативный штаб, который будет заниматься вопросами безопасности в высокий сезон.

В администрации курорта сообщили, что особое внимание этим летом уделяют антитеррористическим мерам. Пляжи находятся под круглосуточной охраной, а вдоль побережья работают более 2 тыс. камер видеонаблюдения. Часть из них подключена к системе «Безопасный город».

На четырех центральных пляжах уже установили новые полицейские посты. Еще один такой объект планируют открыть до середины июня в Лазаревском районе.

Власти также сообщили, что продолжают контролировать качество морской воды. По данным Роспотребнадзора, специалисты взяли более тысячи проб, следов нефтепродуктов не обнаружено.

В летнем сезоне 2026 года в Сочи работают около 180 официальных пляжей общей вместимостью до 300 тыс. человек. Более 120 из них прошли федеральную классификацию, а 65 получили знак качества «Синий флаг».