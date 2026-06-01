На курорте Архыз началось строительство второй очереди канатных дорог

На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии стартовало строительство второй очереди канатных дорог. Строительно-монтажные и подготовительные работы ведутся на территории туристического поселка «Лунная Поляна».

«В настоящее время подрядные организации ведут активное строительство двух канатных дорог в деревнях „Лунная Поляна“ и Дукка. На объектах ведется устройство фундаментов. Кроме того, стратегическая задача — к 2030 году увеличить протяженность горнолыжных трасс курорта еще на 30 километров», — сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии.

В группе компаний «Мантера» пояснили, что строительная площадка полностью готова, специалисты уже приступают к устройству фундаментов под первые опоры новой гондольной канатной дороги.

«Это будет современная система с закрытыми кабинами от российского производителя „Руслет“, рассчитанная на 8 посадочных мест в каждой, с общей пропускной способностью, позволяющей комфортно обслуживать растущий турпоток. Туристическая деревня „Лунная Поляна“ сегодня активно развивается, и новые объекты горнолыжной инфраструктуры на ее территории станут дополнительной точкой притяжения», — отметил генеральный директор «Мантеры» Вадим Трукшин, его слова приводятся в телеграм-канале ГК.

В компании рассчитывают, что ввод второй линии канатных дорог позволит разгрузить туристический поселок «Романтик».

Архыз — всесезонный горный курорт в Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Включает две туристические деревни, более 30 отелей, 27 км горнолыжных трасс, девять канатных дорог и высокогорный байк-парк с трассой в 25 км.