Дороже, но масштабнее: как Марий Эл привлечет миллионы туристов

Внутренний туристический поток в России сохраняет положительную динамику, хотя темпы его роста несколько замедлились по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные приводит Отделение Национального банка Республики Марий Эл.

Повышенный спрос на внутренние направления стимулирует расширение географии поездок, развитие инфраструктуры и открытие новых объектов размещения. Однако высокая востребованность туров в сочетании с ростом издержек бизнеса привела к удорожанию отдыха. В 2025 году и начале 2026 года цены на внутренний туризм выросли из-за увеличения расходов компаний на оплату труда, транспорт, коммунальные услуги и налоги.

По итогам прошлого года Марий Эл посетили 1,3 миллиона человек. Согласно утвержденной стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года, власти республики рассчитывают увеличить этот показатель до 1,8 миллиона туристов ежегодно. Ключевая ставка в привлечении путешественников делается на развитие событийного и этнографического туризма.

Для достижения заявленных целей в регионе начнется масштабная модернизация туристической инфраструктуры. Программа развития охватит Йошкар-Олинскую агломерацию и три опорные точки республики:

Волжск

Козьмодемьянск

Сернур

В этих локациях запланировано строительство гостиниц премиум-класса (4–5 звезд), бюджетных хостелов, современных глэмпингов и разветвленной сети автокемпингов. Кроме того, для развития речного туризма на Волге будут построены новые причалы, способные принимать крупные круизные суда.