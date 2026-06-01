Началось внедрение технологии биометрической посадки на рейсы для пассажиров «Аэрофлота»

В московском аэропорту Шереметьево и петербургском Пулково началось внедрение технологии биометрической посадки на рейсы для пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». О старте проекта сообщили представители воздушных гаваней.

Как пояснил министр транспорта Андрей Никитин, система будет поэтапно дорабатываться и расширяться. В частности, рассматривается возможность интеграции дополнительных инструментов, включая использование QR-кодов через цифровые сервисы и MAX. По его оценке, уже в ближайшие год-два технология может стать массовой и повсеместной.

На текущий момент услуга доступна на маршруте Москва – Санкт-Петербург. Пассажиры, зарегистрированные в Единой биометрической системе, могут пройти все ключевые этапы предполетных процедур без предъявления паспорта. Речь идет о самостоятельной регистрации и сдаче багажа, прохождении контроля на досмотре, а также посадке на рейс.

Ожидается, что в перспективе сервис будет масштабирован на другие внутренние направления. Вопрос о его применении на международных рейсах пока остается открытым.