Курортный сезон стартует 1 июня в Крыму и Краснодарском крае. По данным Общенационального союза индустрии гостеприимства, курорты Кубани примут не менее 10 миллионов путешественников. К прошлому году показатель увеличится на 11%. В регионе готовы 10 тысяч гостиниц на 590 тысяч мест. Рост спроса среди туристов — результат очистки береговой линии Анапы от мазута. Около 130 пляжей готовы к приему гостей. Насколько вырос интерес у отдыхающих к всероссийской здравнице, выяснил корреспондент «МИР 24 Роман Бирюков.

Анапа вернулась в список самых востребованных направлений летнего отдыха в России. По данным Ассоциации туроператоров, бронирования в городе-курорте выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном. А всего, по прогнозам, в Анапе смогут отдохнуть порядка 3,5 миллиона туристов.

Первые отдыхающие уже опробовали море. Оно прогрелось до плюс 20, но из-за ветра сильные волны и желающих поплавать пока немного.

«Посмотрела воду, песок, никаких пятен нефти, мазута нет. Здесь настилы сделают, шезлонги, все будет красиво, — отметила отдыхающая из Рязани Светлана Штевнина.

«Честно сказать, мы опасались, но приехали и на 100% убедились, что здесь абсолютно чистое море, — поделился отдыхающий Алексей.

Рядом с берегом еще работает спецтехника. 12 километров береговой линии — от центра до Витязевской косы — засыпали чистым песком, который прошел строгий контроль.

Светлана Маслова мэр Анапы «Песок завозится с карьера. Качество песка подтверждено Роспотребнадзором. Он близок по составу к морскому, но карьерный песок, к сожалению, не омывается морем, не насыщен ракушечником. Но я думаю, море сделает свое дело и этот пробел будет устранен».

Готовы к летнему сезону и владельцы гостевых домов. Надежда Бакуль рассказала, что ее бизнес в прошлом году был на грани закрытия, убытки из-за оттока туристов составили 90%. И все же ей удалось остаться на плаву. Сейчас свободных номеров почти не осталось.

«У нас 15 номеров разных категорий. Ценовая политика: от 2 до 5 тысяч в сутки за один номер, — сказала хозяйка гостевого дома Надежда Бакуль.

Экологическую ситуацию на побережье Анапы признали безопасной для отдыхающих. Согласно данным ежедневных проверок береговой линии, новых выбросов нефтепродуктов на суше нет.