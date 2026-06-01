На юге России стартует курортный сезон

Курортный сезон стартует 1 июня в Крыму и Краснодарском крае. По сообщениям властей, они полностью готовы к приему туристов, а эксперты отмечают, что турпоток в регионы в этом сезоне вновь может заметно вырасти, об этом говорит уже сейчас наблюдающийся спрос.

Пляжи Крыма готовы

Первый день лета на Крымском полуострове - традиционный старт летнего курортного сезона. Санатории, пансионаты, дома отдыха и, конечно же, пляжи готовы принять отдыхающих. Погода в начале июня обещает быть солнечной, море, по данным синоптиков, вскоре прогреется до комфортных для купания 23 градусов. Причем отдыхать в Крыму можно не только на Черном, но и на Азовском море, которое прогревается быстрее из-за небольшой глубины. В целом к готовности 360 пляжей на побережье двух морей, тогда как в 2025 году их было 351. Регион практически каждый год бьет рекорды по турпотоку. Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, туристический поток в 2025 году вырос на 15%, достигнув 6,9 млн туристов.

В 2025 году власти прогнозируют не меньшее количество. По информации министра курортов и туризма Сергея Ганзия, в сезоне 2026 года на территории Республики Крым в общей сложности будут работать более 2,5 тыс. средств размещения, в том числе 1 112 гостиниц, пансионатов, баз отдыха, 98 санаториев, а также более 1,4 тыс. гостевых домов, легализация которых ведется с осени 2025 года. Как ожидается, основную часть туристов традиционно примет Южное побережье Крыма, в том числе самый известный город-курорт Ялта. В 2025 году в Ялте отдохнуло около 2 млн туристов, что на 20% превышает количество отдохнувших в 2024 году.

Прослеживается тенденция к увеличению туристического потока и в курортный сезон 2026 года, и глава администрации Янина Павленко ранее сообщала ТАСС, что санатории и другие средства размещения в муниципалитете готовы принять не менее 2 млн человек. В соседней Алуште также ожидают роста турпотока. Глава администрации Галина Огнева ранее сообщала ТАСС, что в нынешнем году рост бронирования составил 40% в сравнении с 2025 годом. Как сообщил ТАСС замглавы администрации курорта Феодосия на восточном берегу Дмитрий Милосердов, здесь также есть предпосылки для роста турпотока: уже в середине весны заполняемость средств размещения здесь была на 74% больше, чем годом ранее. Всего городской округ рассчитывает принять порядка 200 тыс. человек. Примечательно, что Феодосия славится не только морем, но и известна как город великого мариниста Ивана Айвазовского: художник родился и вырос в Феодосии, и в галерее этого города хранится богатейшая коллекция его картин.

Больше всего туристов на Кубани

По данным президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, курорты Краснодарского края летом 2026 года примут по меньшей мере 10 млн туристов (именно столько побывали в регионе годом ранее), но при оптимистичном сценарии рост может составить порядка 11%. В администрации региона сообщали, что подготовлены более 10 тыс. гостиниц и отелей, рассчитанных на более чем 590 тыс. мест, глубина бронирования отдыха достигает двух-трех месяцев, и к летнему сезону места на Азовском побережье забронированы на 31%, на Черноморском - на 48%. Волков добавил, что в этом году налаживается и ситуация в Анапе: броней на этот курорт уже на четверть больше, чем годом ранее. По его информации, в целом в предстоящем сезоне ожидается рост турпотока и на Кубани, и в Крыму.

В преддверии высокого сезона объем ранних бронирований увеличился в Краснодарском крае на 48%, а в Крыму - на 67%. Самый южный курорт Краснодарского края - Сочи - годами сохраняет лидерские позиции. Волков отметил, что в этом году местные отельеры запустили специальное промо к новому сезону. Кроме того, интерес туристов поддержало и то, что к концу весны более стабильной стала ситуация с авиасообщением. По данным мэрии, "синие флаги", свидетельствующие о высшей категории в рамках национального стандарта качества, получили 65 из порядка 180 пляжей в Сочи, которые откроются с началом летнего сезона 1 июня. Единовременно пляжи смогут принимать более 300 тыс. туристов. Они растянуты на 41 км при том, что протяженность всего Сочи - 96 км.

Не только море

Курорты Юга России предлагают не только пляжный отдых. Так, на курорте Красная Поляна в горах у Сочи с 1 июня откроется серия катаний в летнем сноупарке, расположенном на высоте 2 050 м над уровнем моря. Его площадь составляет 30 тыс. кв. м, и снег здесь подходит для катания даже в начале лета благодаря особому микроклимату долины Цирк-2. В 2026 году организаторы ожидают около 2,5 тыс. участников из разных регионов России.

В Крыму ждет обширная экскурсионная программа: по данным регионального Минкурортов, для туристов будут работать 488 маршрутов, в том числе традиционные туры по дворцам Южнобережья в Ливадии, Алупке, Массандре.

В Генуэзской крепости в Судаке пройдет традиционный рыцарский фестиваль, а в Алуште можно посетить средневековую крепость Фуна и пройтись по маршруту героев популярной комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница", которая снималась в этих краях. В Ялте с горы Ай-Петри можно посмотреть на превосходные красоты и пейзажи, открывающиеся с высоты птичьего полета, и прокатиться на канатной дороге.

Основной особенностью Севастополя является патриотический туризм: несколько музеев рассказывают о героической истории этого города и Черноморского флота. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" дает возможность прогуляться среди руин античного, а потом и византийского города, а построенный менее двух лет назад комплекс "Новый Херсонес" рассказывает об истории Крыма и Новороссии, об истории христианства, а также планирует в течение лета стать площадкой для нескольких крупных фестивальных и концертных событий.

Неотъемлемой частью поездок в Краснодарский край и Крым является знакомство с местной кухней и винами. Только в Севастополе более 40 виноделен участвуют в проекте "Терруар Севастополь", направленном, в частности, на развитие энотуризма.

В Бахчисарае туристов традиционно угостят чибереками (именно так крымские татары называют это блюдо), в Евпатории - караимскими чебуреками, которые называются чир-чиры и караимскими пирожками с мясом, вишней и другой начинкой. И везде - блюда из морепродуктов: как правило, - это свежий улов ставриды, султанки (барабульки), кефали, камбалы-калкана, мидии, устрицы.