Что раздражает российских туристов в 2026 году

Россияне в 2026 году заметно повысили планку требований к отпуску. Как выяснили эксперты туристической отрасли, теперь путешественников выводят из себя не столько цены, сколько логистические трудности, нехватка достойных гостиниц и разрыв между ожидаемым сервисом и реальностью. Особенно остро эти проблемы ощущаются при планировании поездок и непосредственно на курортах.

«Люди хотят скорости и комфорта», – заявил «Турпрому» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Он уточнил, что на рынке сохраняется серьезный дисбаланс: советское наследие в виде отелей на две-три звезды уже не соответствует запросам современных туристов, которые все чаще ищут варианты уровня «четыре-пять звезд».

Транспортная доступность остается главной головной болью для внутреннего туризма. По словам Мкртчяна, отдыхающие стремятся минимизировать время в пути – из-за этого билеты на скоростные поезда разлетаются за считаные минуты. Та же тенденция наблюдается и в авиаперелетах: пассажиры выбирают рейсы, которые приземляются максимально близко к конечной точке маршрута, чтобы сократить трансфер.

Не лучше обстоят дела и с инфраструктурой. На популярных природных локациях Северного Кавказа до сих пор не решена проблема отсутствия общественных туалетов, а на южных курортах туристы жалуются на загрязненные пляжи. Согласно опросу сервиса Onlinetours Premium, более 70 % респондентов испытывают дискомфорт из-за большого скопления людей. При этом большинство опрошенных готовы доплачивать за доступ к частным пляжным зонам.

В поездках за границу основные раздражители – это сбои в качестве турпродукта (например, подмена номеров), языковой барьер и визовая бюрократия. Эксперты Российского союза туриндустрии подсчитали, что стоимость оформления документов для поездки в ЕС выросла в несколько раз, а сроки ожидания заметно увеличились. В результате многие россияне отказываются от европейских направлений уже на этапе подготовки к путешествию.