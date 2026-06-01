Эксперт дал советы туристам, планирующим поездку в Крым на личном автотранспорте

Российский союз туриндустрии (РСТ) зафиксировал замедление темпов бронирования туров на полуостров Крым. По информации руководителя пресс-службы РСТ Артура Абдюханова, причиной стали проблемы с обеспечением региона бензином.

Абдюханов подчеркнул, что в настоящее время наблюдается лишь незначительная коррекция спроса, а не массовый отказ туристов от запланированных поездок.

«Туристы не склонны мгновенно реагировать на подобные события», – отметил он изданию «Подъем».

Руководитель пресс-службы напомнил, что подобные ситуации в прошлом не приводили к долгосрочному падению туристической активности, и спрос, как правило, восстанавливался после стабилизации обстановки. Он также добавил, что показатели Крыма по сравнению с предыдущим годом остаются позитивными.

В РСТ выражают уверенность в скором разрешении проблемы с топливным обеспечением и ожидают возвращения спроса к прежним показателям.

Для туристов, планирующих поездку в Крым на личном автотранспорте, Абдюханов рекомендовал заблаговременно позаботиться о запасах топлива, соблюдая при этом правила его транспортировки через Крымский мост.

Проблемы с бензином в Крыму возникли после атак Вооруженных сил Украины на трассу «Новороссия», являющуюся основной транспортной артерией, связывающей полуостров с Ростовской областью. На данный момент бензин марки АИ-95 в Крыму отпускается исключительно по талонам, а продажа АИ-92 ограничена 20 литрами на одно транспортное средство в сутки. В Севастополе все виды бензина доступны только по талонной системе.