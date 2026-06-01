В Крыму открылся купальный сезон: когда потеплеет море, как добраться

Пляжи Республики Крым с 1 июня официально открыты для отдыхающих. Вода в море еще бодрит, но инфраструктура уже готова к приему туристов. Корреспондент "РГ" выяснял, что подготовили на курортах к купальному сезону и как безопаснее всего приехать на полуостров.

Какие пляжи будут работать в Крыму?

По данным гидрометцентра Крыма, у берегов Ялты вода сейчас 13 градусов, Алушты - 14, Евпатории - 15, Севастополя - 17. Море еще не успело прогреться, сказывается холодная и дождливая весна. Однако при благоприятном прогнозе уже к середине июня морская вода у побережья Крыма станет комфортной для купания.

Тем не менее Крым заранее подготовился к приему туристов. Всю пляжную инфраструктуру привели в порядок, обновили теневые навесы и беседки. На пляжах с 1 июня должны работать спасательные вышки, душевые, туалеты, медицинские пункты. Постепенно открываются летние кафе и точки проката лежаков, начинаются морские прогулки.

В республике этим летом будут работать 360 пляжей и более 2500 средств размещения, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. Среди них - 98 санаториев, более 1100 гостиниц, пансионатов и баз отдыха, а также свыше 1400 гостевых домов - они участвуют в эксперименте по легализации и уже внесены в единый реестр.

В Ялте к сезону подготовлены 70 пляжей. После реконструкции в ближайшее время откроют пляж "Дельфин" в Ливадии. Стоит посетить обновленные меньше года назад пляжи Алупки: "Воронцовские купальни", "Детский" и "Порт Жорж", а также "Изумрудный" в Отрадном.

Близится к завершению ремонт набережной имени Горького в Евпатории протяженностью около километра, часть променада уже открыта. При этом в Алуште и Коктебеле набережные не успеют сдать к сезону, строители отстают от графика.

В этом году впервые за несколько лет открыт доступ к заповедной Бакальской косе на северо-западе полуострова. Посещать ее можно с 8 часов утра до 8 вечера, сообщили местные власти.

В Севастополе старт купального сезона состоится 15 июня. Этим летом в городе будут работать 24 пляжа. Водолазы уже обследовали дно, операторы сдали пробы воды и грунта в Роспотребнадзор, подали декларации в МЧС. К популярным местам купания этим летом будут ходить сезонные автобусы, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Подготовлены маршруты до пляжей "Учкуевка", "Нахимовец", "Омега", а также из Севастополя в Форос через Байдарскую долину.

Из-за строительства яхтенной марины и реконструкции набережной в Балаклаву этим летом будет ограничен въезд на личном транспорте. Добраться можно на маршрутных автобусах. Также началась реконструкция на пляже "Солнечном" и в парке Ахматовой - здесь обустроят доступную среду для колясочников по современным требованиям.

Выбросы мазута не повторялись

Многих беспокоит вопрос мазута на пляжах. Во время майских праздников в этом году произошли точеные выбросы нефтепродуктов на пляжах Севастополя. Пятна были замечены на Северной стороне, в районе Парка Победы, Камышовой бухты, мыса Фиолент. Как сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский, на побережье был собран и вывезен 31 мешок с галькой и песком, испачканными в мазуте.

Береговая линия была проверена спасательной службой Севастополя совместно с сотрудниками Севприроднадзора, а операторы пляжей осмотрели свою территорию. Выбросы не носили массовый характер и не повторялись. Можно отдыхать, не опасаясь испачкать купальник в мазуте.

Как лучше всего добраться до Крыма?

Основным путем на полуостров остается Крымский мост. По нему пропускают легковые автомобили, за исключением электрокаров и гибридов, а также пассажирские микроавтобусы и большие автобусы. В этом году немного изменилась схема подъезда к пунктам досмотра со стороны Тамани. Там развели потоки машин, которые направляются на ручную проверку и на сканер. Разобраться помогают указатели и сотрудники транспортной безопасности.

Надежным и удобным способом приехать в Крым остаются поезда. Билеты на высокий сезон 2026 года раскупают уже сейчас. В этом году запущен второй двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь. Добавлены сезонные составы из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию, а также по маршруту "Таганрог - Ростов-на-Дону - Симферополь". Всего этим летом до Крыма будут ходить 20 поездов "Таврия": 11 круглогодичных и девять сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов.

Паромная переправа между Крымом и Таманью сейчас работает только для грузового транспорта. Однако этим летом могут произойти изменения. Правительство РФ перед началом сезона выделило пять миллиардов рублей на поддержку работы переправы. Планируется, что в пик сезона будут работать не менее четырех паромов, которые помимо автомобильного транспорта смогут перевозить и пассажиров.

"Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов", - отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сухопутный маршрут также открыт для автомобилей. В мае многих россиян взбудоражила новость о том, что ВСУ предприняли попытки атаковать гражданский транспорт на трассе "Новороссия". Власти Херсонской и Запорожской областей попросили водителей быть бдительными и временно отложить поездки без острой необходимости. После этого меры безопасности над автодорогами были усилены.

Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, движение автотранспорта по трассе "Новороссия" сейчас осуществляется в штатном режиме, на дорогах круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД и других служб. Подготовлены альтернативные пути объезда на случай изменения обстановки.