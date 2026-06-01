В Мордовии запустят туры с компенсацией 70% цены для многодетных семей

Льготные туры по республике с компенсацией 70% стоимости запустят для многодетных семей в Мордовии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

"Запускаем новую меру поддержки многодетных семей Мордовии - льготные туры по республике с компенсацией 70% стоимости. Субсидию получат местные туроператоры, которые разработают специальные маршруты", - написал Здунов.

Он отметил, что первые туры станут доступны уже с конца июня, в них войдут экскурсии, мастер-классы, самостоятельный досуг, питание и комфортный транспорт. Ограничений по количеству поездок не будет.