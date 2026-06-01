В России вступили в силу новые стандарты в сфере туризма

ГОСТ "Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения. Общие требования" устанавливает единые требования к средствам размещения, предоставляющим временное проживание туристам, и к услугам, оказываемым в них.

Документ охватывает ключевые аспекты работы средств размещения: информационное обеспечение, состояние прилегающей территории, зданий и инженерных сетей, качество предоставляемых услуг, безопасность и охрану окружающей среды, а также требования к персоналу.

"Применение стандарта носит добровольный характер, однако его использование позволяет повысить качество и безопасность услуг, сократить затраты на разработку внутренних регламентов и воспользоваться готовыми техническими решениями", - отметили в Росстандарте.

Предварительный национальный стандарт "Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов", в свою очередь, охватывает средства размещения и объекты национального питания, а также транспортную логистику и туристские организации. Документ содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных туристов.

"Особое внимание в стандарте уделено туристам из Китая: от языковой навигации и удобства оплаты до учета предпочтений в питании, проживании и использовании цифровых сервисов. ПНСТ [предварительный национальный стандарт] носит рекомендательный характер и применяется на добровольной основе. В течение его действия будет проводиться мониторинг и сбор обратной связи для последующего включения лучших практик в национальные нормативные документы", - рассказали в ведомстве.

ГОСТ на глэмпинги

Кроме того, 1 июня вступил в силу первый национальный стандарт, устанавливающий требования к глэмпингам и предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ГОСТ глэмпинги могут быть организованы на природных территориях, в сельской и горной местности, в лесу, у водоемов, на островах. При этом должны быть обеспечены меры по учету особых условий охраны окружающей среды, животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных с обеспечением безопасности для туристов.

Стандарт также устанавливает требования к размещению и расположению глэмпингов, к территории глэмпинга, к сетям инженерно-технического обеспечения, к информационному обеспечению, требования к перечню оказываемых в глэмпингах услуг, к персоналу, а также требования безопасности и охраны окружающей среды.