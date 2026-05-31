Как события последних месяцев выявили острый дефицит перевозки в регионах

Ситуация с отменой в России полетных программ турецких авиакомпаний Tailwind Airlines и Air Anka высветила проблему дефицита перевозки в регионах: зачастую выбор даже по популярным направлениям ограничен 1–2 вариантами, а бывает, что прямых рейсов нет вовсе. Да и на те, что есть, билеты могут отсутствовать.

Такая ситуация, например, в Астрахани, откуда первый перевозчик собирался летать в Анталью с 27 мая 2 раза в неделю, а второй – 1 раз. Вчера пассажиров Tailwind отправили «Уральскими авиалиниями». В расписании местного аэропорта значатся вылеты лайнеров этой авиакомпании на турецкий курорт по средам и субботам на весь сезон. Но билетов на июнь нет. Других перевозчиков на этом маршруте не наблюдается.

Из Грозного в ближайшие 7 дней запланировано три вылета: два «Аэрофлота» и один Utair. Тем, кому надо срочно, придется заплатить более 33 тыс. в одну сторону, но отправятся они не ранее 2 июня.

В более крупных аэропортах ситуация немного лучше. Например, в Екатеринбурге, откуда летает весь Урал, туристы жалуются: отменили рейс Air Anka на сегодня и предложили либо вернуть деньги за весь тур, либо только за перевозку и добираться до Анталийского побережья самостоятельно. «Билетов вообще нет на ближайшие дни», – рассказал подписчик тг-канала «Крыша ТурДома». И действительно, первый прямой рейс – чартер Corendon Airlines – назначен тоже на 2 июня. Места есть: 62,7 тыс. руб. в одну сторону. Самый дешевый двухнедельный round trip обойдется в 98 тыс. руб., при этом обратно придется лететь другой авиакомпанией.

Жителям Казани и ближайших регионов повезло больше: вылеты в Анталью есть ежедневно, в следующее воскресенье – даже пять вариантов, цены начинаются от 24,5 тыс. А в Нижнем Новгороде выбор гораздо скромнее: в первую неделю июня намечено всего четыре рейса. И если на чартере «Уральских авиалиний» в четверг есть место за 14 тыс. руб. (правда, всего одно), то на воскресенье «Аэрофлот» продает билеты по 96 тыс. – и это невозвратные и без багажа. Альтернативной возможности отправиться в этот день на турецкий курорт прямым рейсом из родного города у нижегородцев нет.

Чтобы не тратить половину отпуска на дорогу на перекладных, часть туристов, собиравшихся лететь Tailwind Airlines и Air Anka, выбирает полный возврат средств или переносит тур на другие даты.