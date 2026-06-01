Российские отели подняли стоимость размещения на лето

В России размещение в отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5–6% год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Travelline.

Это в два раза ниже темпов прироста показателя за 2025 год. Средняя стоимость ночи с учетом дополнительных услуг составила 12,4 тыс. руб. Согласно данным сервиса «Островок», средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето в РФ достигает 6,1 тыс. руб.

При этом отмечается сокращение спроса на отели на 5%, а значительный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где отельеры подняли тарифы до 17%. По словам экспертов, падение спроса связано с напряженным информационным фоном и стремлением туристов сэкономить.

Российские туристы все чаще выбирают апартаменты и квартиры вместо отелей, заявил эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в пресс-центре НСН.