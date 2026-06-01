В Сочи открывается курортный сезон. Сколько стоят билеты и жилье?

Первого июня в Сочи стартует купальный сезон. Впервые за пять лет он совпал с началом лета. Чаще его открывают 1 мая.

Как добраться до популярного курорта и удастся ли еще забронировать места проживания, узнала корреспондент "Российской газеты".

В Сочи, например, из Москвы можно добраться четырьмя способами: прилететь на самолете, приехать на поезде, автобусе или автомобиле, причем примерно за одинаковую стоимость поездки. Авиа- и железнодорожные билеты есть даже на ближайшие летние даты. Билет на самолет обойдется в шесть-восемь тысяч на одного в каждую сторону. На поезд в плацкарте - от пяти тысяч, в купе - от шести, на автобус - около пяти тысяч. А на бензин и платные дороги для машины потратите более 10 тысяч.

Трехзвездочные отели можно забронировать от трех до пяти тысяч, четырех - от шести до 12 тысяч, а пяти - от 15 до 30 тысяч рублей на человека.

Так что стоит сначала поискать, что вам больше подходит по кошельку. "Крайне не хватает маркетинговых усилий самих объектов размещения, - считает председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. - Очень нужна рекламно-информационная поддержка от мэрии и минкурортов Краснодарского края. Ведь из Сочи в краевой бюджет идет до 56 процентов средств сферы туризма".

Дождливые минувшие выходные задали тон лету, когда осадки и жара сменяют друг друга. Только пару дней назад на пляжах развевался черный флаг, что означает запрет купания. Теперь можно. По словам сотрудников пляжа, официально разрешено купаться при 18 градусах. Конечно, под присмотром спасателей. А вот нырять с бун пока нельзя. Водолазы еще осматривают дно в зонах купания на глубине до двух-трех метров, причем иногда им даже приходится применять аппарат для резки металла.

"Они вытаскивают железные балки, битые бутылки, стекла. Старинных предметов не находили, только якоря", - рассказал старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Краснодарскому краю Дмитрий Сокур. Кстати, в летнем сезоне на пляжах задействованы 750 спасателей.

"Основная часть пляжей уже готова - спасатели, медперсонал, - рассказал заммэра Сочи Сергей Сомко. - Остаются отдаленные территории, которые завершают подготовку. Для безопасности на пляжах установлено более двух тысяч видеокамер".

Новинкой сезона стали экспериментальные ретропляжи, где к 10 июля завершится брендирование, в том числе лежаков. Там появятся баннеры с исторической информацией. В этом году появились и 11 новых пляжей, которые занимают примерно 1,5 километра.

А общая протяженность черноморского побережья у берегов Сочи составляет 96 километров, пляжи занимают 41 километр.

"Мы продолжаем регулярный контроль морской воды, - сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Альфия Ахтямова. - С начала года отобрано более тысячи проб воды на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические показатели, включая содержание нефтепродуктов. Все результаты на сегодня соответствуют гигиеническим нормативам".

Контроль проводят каждые десять дней в 44 мониторинговых точках, в том числе на федеральной территории "Сириус". С мая по октябрь специалисты проведут не менее шести тысяч лабораторных исследований.

Параллельно отбирают пробы пляжного грунта на нефтепродукты. Он тоже полностью соответствует гигиеническим нормативам, загрязнений не выявлено.

Пока на центральном пляже, который в аренде у отеля, загорающих немного. Зато много свободных шезлонгов, стоимость которых разнится в зависимости от близости к центру курорта. Пока не наступил высокий курортный сезон лежак можно арендовать за 1,5 тысячи рублей на день, а, например, в Лазаревском районе в несколько раз дешевле. Но можно в любом месте у моря расположиться на своем полотенце бесплатно.

"Этот рынок регулирует спрос, - пояснил Сергей Сомко. - Но мы с прошлого года проводим работу со средствами размещения по программе лояльности. В этом сезоне к ней подключилось более 50 объектов и 16 пляжных территорий. Размещение детей на шезлонгах в некоторых из них может быть бесплатным, а скидки - составлять от 10 до 40 процентов. Также в приоритете - участники специальной военной операции и члены их семей".

Что касается загрузки отелей и санаториев, то, как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин, средний уровень их бронирования превышает 65 процентов, а средняя загрузка коллективных средств размещения - 75 процентов. Сейчас на курорте отдыхают около 133 тысяч туристов. В разгар сезона ожидают почти в три раза больше.

Тем временем

В Минэкономразвития России подтвердили готовность Анапы к пляжному сезону. Об этом сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, проинспектировав ход работ по отсыпке пляжей курорта. Он подчеркнул, что на побережье проведена большая работа: завезен значительный объем просеянного, рассыпчатого песка. Всего отсыпано около 8 км пляжей.

"Было важно своими глазами увидеть результаты проведенной масштабной работы на пляжах Анапы. Насыпан большой объем песка, он просеян, рассыпчатый, пляжи фактически готовы. Большинство из пляжей, где сформирован слой песка, либо получили положительное заключение Роспотребнадзора, либо в процессе получения. Это говорит о том, что сезон состоится", - сказал Вахруков.

В администрации Краснодарского края сообщили, что сегодня новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе не фиксируется. По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василия Воробьева, гостиничная инфраструктура полностью готова к приему гостей, а 80% отелей Анапы (70 гостиниц) работают по стандарту "все включено".