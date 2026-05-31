Что мешает развитию туризма в Калининградской области

Калининградская область рассчитывает принять 2,7 млн туристов в 2026 году, однако достижение этой цели осложняется рядом системных факторов. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

По его словам, первый ограничитель связан с зависимостью спроса от погоды. Современные туристы часто принимают решение о поездке в последний момент, ориентируясь на прогноз, поэтому неблагоприятные погодные условия могут заметно снижать интерес к региону.

Второй фактор — перегруженность авиационного сообщения. Рейсы в Калининград почти полностью заполнены, однако рост пассажиропотока ограничен нехваткой слотов и возможностями авиапарка. Для расширения требуется развитие маршрутной сети и увеличение числа более вместительных самолетов.

Третья проблема — рост стоимости размещения. Увеличение расходов на коммунальные услуги, оплату труда и логистику приводит к повышению цен в гостиничном секторе. В результате около 65% туристов выбирают квартиры и апартаменты, а гостиницы обслуживают меньшую часть потока, что создает дополнительные сложности для качества сервиса и учета отрасли.

В целом регион находится в состоянии баланса между высоким туристическим потенциалом и инфраструктурными ограничениями. Для достижения целевых показателей потребуется развитие транспорта, более гибкая ценовая политика и продвижение всесезонного туристического продукта, привлекательного вне зависимости от погодных условий, пишут «Калининградские новости».

