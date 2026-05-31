Туристы рассказали о ситуации с топливом в Крыму

В Крыму из-за проблем с запасами автомобильного топлива ввели режим экономии. С сегодняшнего дня бензин АИ-95 в приоритетном порядке отпускают социальному и коммунальному транспорту. Реализация будет осуществляться только по талонам (их, напомним, выдают только сотрудникам определенных предприятий и организаций) на АЗС сетей «Атан» и ТЭС. В тг-канале главы республики Сергея Аксенова также отмечено, что АИ-92 можно будет залить в машину не более 20 литров. В канистры продавать запрещено.

Автовладельцам предложено узнавать о наличии топлива на сайте республиканского Минтопэнерого: там есть ссылки на интерактивные карты. Мы проверили: вдоль трассы «Таврида» в Кировском районе сегодня после 10 утра еще можно было купить бензин как за наличные, так и по картам. А вот на Южном берегу, в Симферополе, Судаке и Феодосии практически везде топливо отпускают только по талонам. Автолюбители могут приобрести разве что «дизель», и то не всегда.

Туристы подтверждают:

«В Феодосии бензина нет, очереди большие даже по талонам». «Топлива нет никакого по всей трассе от Симферополя до Ялты», – пишут в соцсетях (мы нашли пару АЗС, где сегодня можно купить АИ-92 и ДТ Ultra).

Аналогичные ограничения введены и в Севастополе. Горожанам и приезжим рекомендуют ездить на личном автомобиле только по крайней необходимости и пользоваться общественным транспортом:

«Мы усилили работу автобусов и троллейбусов. Отдайте им предпочтение, это поможет разгрузить ситуацию», – призывает губернатор Михаил Развожаев.

Бензиновый голод обеспокоил туристов, уже отдыхающих в Крыму. В одном из пабликов задались вопросом, «как заправить машину, чтобы уехать, какой порядок действий». Им посоветовали залить в бак топливо с октановым числом поменьше и «потихоньку» добраться до Тамани или проявить смекалку и поискать бензин на небольших АЗС. Только еще собирающиеся в дорогу на личном автотранспорте также забеспокоились:

«Не хотелось бы вместо отдыха отслеживать, куда ехать за бензином».

В соцсетях на это ответили:

«Волка бояться в лес не ходить» – и порекомендовали запастись бензином заранее.

Туристы ищут на маркетплейсах канистры объемом побольше.

«Решила впервые купить: 15 лет катаю по стране на дальние расстояния, и такое впервые».

Одни собираются прикупить бензин еще дома:

«По платной дороге могут быть сбои с поставками». «На прошлой неделе был проездом в Тульской области, там тоже не везде по трассе был 95-й», – отметили в чате.

Автовладельцам напомнили, что на Крымском мосту на досмотре ограничение – не более 100 литров на машину. Опытные путешественники подсчитали: если заправить полный бак перед самым въездом, то для большинства легковушек этого достаточно «на 500 км пробега в смешанном режиме». А значит, вполне можно добраться до Ялты и вернуться в Краснодарский край.

«Для полного счастья с собой одну канистру бензина можно взять, причем по цене меньшей, чем в Крыму».

