Купальный сезон в Анапе 1 июня откроется не на всех пляжах
Купальный сезон в Анапе официально начнется 1 июня, но часть побережья, пострадавшего от разлива нефтепродуктов, до сих пор закрыта для туристов.
По словам главы города Светланы Масловой, для купания будет открыто 3,5 км прибрежной территории от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», 1 км в Витязево, а также все зоны с галечным покрытием.
«Купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно: по мере проведения работ по отсыпке чистым песком и последующего исключения их из опасной зоны», – написала Маслова в своем телеграм-канале.
Ранее власти Анапы говорили, что, кроме территорий у «Бимлюка» и Витязево, планируется заменить песок на 3,5 км до здравницы «Рябинушка», потом до пляжа «Охта» протяженностью 3 км, а также на территории от санатория «Бригантина» до ООО «МореЛето» – это еще более 1,6 км побережья.
Роспотребнадзор в конце мая сообщил о выдаче разрешений на использование 15 пляжей. Еще 29 участков побережья проходят экспертизу. Какие из них попали в приведенный выше список, ведомство не уточнило.
Подготовка инфраструктуры к летнему сезону получила положительную оценку заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова. По его словам, Анапа будет полностью открыта для отдыхающих.