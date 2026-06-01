Туристический сезон в Анапе открыли без торжественных мероприятий

Открытие первого за два года официального купального (после известного ЧП с танкерами), а также летнего туристического сезона в Анапе сегодня прошло без торжественных мероприятий: на курорте сохраняется "желтый" уровень опасности, который не подразумевает массовых праздников. Корреспонденты "РГ" побывали в городе в первый день наступившего лета.

На пляжах курорта немноголюдно, а купающихся практически совсем нет. В 10 утра температура воздуха была плюс 17, а температура воды - плюс 18 градусов. Лишь немногие отдыхающие одеты по-летнему, а большинство - в куртках или толстовках.

В настоящее время туристам доступны галечные пляжи и небольшая часть песчаных. Что касается последних, то разрешение от Роспотребнадзора получили рекреационные территории от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", а также несколько пляжей в селе Витязево. Это в общей сложности 4,5 километра песчаных пляжей.

Как мы уже рассказывали, ранее глава Анапы Светлана Маслова заявила, что купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно: по мере проведения работ по отсыпке чистым песком и последующего исключения их из опасной зоны.

Как заметили корреспонденты "РГ", на доступных для отдыха пляжах, арендованных санаториями, благоустройство практически завершено.

На Центральном пляже работы еще ведутся (более подробно мы о них сегодня расскажем в еще одном материале из Анапы): до конца не уложены деревянные тротуары, местами возвышаются горы песка.