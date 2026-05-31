В Минэкономразвития подтвердили готовность Анапы к пляжному сезону

В этом году пляжный сезон в Анапе состоится, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, проинспектировав ход работ по отсыпке пляжей курорта, говорится на сайте Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что на побережье проведена большая работа: завезен большой объем просеянного, рассыпчатого песка. Всего отсыпано около 8 км пляжей.

"Большинство из пляжей, где сформирован слой песка, либо получили положительное заключение Роспотребнадзора, либо в процессе получения", - сказал Вахруков.

В Администрации Краснодарского края сообщили, что сегодня новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе не фиксируется. При этом гостиничная инфраструктура полностью готова к приему гостей. Уточняется также, что 70% отелей Анапы сегодня работают по системе "все включено".