«Слышала все, что происходило у соседей». Девушка рассказала о круизе в России

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в речном круизе на теплоходе «Константин Симонов» и рассказала о плюсах и минусах такой поездки. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, россиянку удивило количество членов экипажа — 129 человек. Кроме того, она отметила, что на теплоходе все работало хорошо и ничего не было сломано, несмотря на его возраст.

В каюте она нашла все необходимое: санузел, душ, холодильник, телевизор и кондиционер, который работал и в режиме обогрева. Однако шумоизоляция там была очень плохая.

«Я слышала все, что происходило у соседей — и разговоры, и телефонные звонки, и работающий телевизор, и радио. Мне повезло, соседями оказалась тихая семейная пара, но это, конечно, лотерея», — такими фразами описала свой опыт Лисейкина.

Автор публикации также пожаловалась на бортовое радио, которое работало беспрерывно. По нему объявляли об активностях и вели экскурсионные трансляции о местах, мимо которых проходил теплоход.

«Радио в своей каюте можно выключить, но толку от этого немного, потому что ты все равно слышишь и соседское, и то, что доносится с палубы. Беруши тут мне очень пригодились», — призналась она.

Из плюсов блогерша назвала душевную и спокойную атмосферу на борту. По ее словам, все пассажиры быстро познакомились друг с другом, помогали, шутили, смеялись, подсказывали, где что находится, и делились впечатлениями от экскурсий.

«Наверное, это одна из тех вещей, которые сложно передать словами, но которые запоминаются надолго», — заключила соотечественница.

Ранее другая россиянка отправилась в круиз на теплоходе «Павел Бажов» стоимостью более 100 тысяч рублей и описала его фразой «не оправдал ожиданий». Она пожаловалась, что в каюте было очень душно и пахло канализацией.