Перечислены пещеры в РФ, где можно увидеть наскальные рисунки

Пещеры всегда окутаны чем-то загадочным: они хранят следы древних цивилизаций, вокруг них множество легенд, а внутри сталактиты, сталагмиты, гроты и лабиринты. Некоторые доступны только профессиональным спелеологам, но многие открыты и для туристов. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет об одних из самых интересных.

© М24

Аскинская ледяная пещера, Башкирия

Аскинская (она же Аскынская) ледяная пещера – уникальный природный памятник в Башкирии. В этой пещере сохранился древний реликтовый лед эпохи ледникового периода – здесь можно увидеть ледяные сталактиты и сталагмиты. Помимо этого, пещера славится необычной акустикой.

Сегодня она оборудована для туристов: здесь есть лестницы и подсветка, чтобы рассмотреть локацию изнутри.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Уфы – два часа в пути в одну сторону и в среднем от 8 200 рублей за билеты туда и обратно. От Уфы до пещеры можно добраться только на авто (около 126 километров по трассе Уфа – Белорецк, далее на повороте Архангельское – Максим Горький по указателям до домика КПП с парковкой). Мобильной связи в тех краях нет, так что рекомендуется заранее загрузить маршрут в навигатор и взять наличные. Посещение только с экскурсией по предварительной записи, стоимость – 500 рублей с человека. Экскурсия с трансфером из Уфы и гидом – от 1 700 рублей с человека.

Воронцовские пещеры, Сочи

Воронцовские пещеры находятся на территории Национального парка в Хостинском районе, это самая большая пещерная система в Сочи. Ее протяженность – около 12 километров, но для туристов доступен только 40-минутный маршрут. На нем встретится множество просторных залов, сталактитов и сталагмитов, а кроме того, эти пещеры максимально комфортны для посещения: есть перила, настил и подсветка для красочных фото, а снаружи – туалеты и кафе.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – 3,5–4,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 10 000 за билеты туда и обратно. Прямо из аэропорта до станции Хоста на "Ласточке" (около 20 минут в пути и от 116 рублей за билет в одну сторону), далее на автобусе № 127 до деревни Воронцовки и еще около 4 километров пешком. Вход на территорию национального парка – 250 рублей, в пещеры – еще 500 рублей.

Кашкулакская пещера, Хакасия

Кашкулакская пещера в Хакасии (она же – "Пещера Черного дьявола") – одна из самых древних в России, которая регулярно входит в рейтинги разных мистических мест. Считается, что древние люди проводили здесь свои ритуалы и обряды разной степени кровавости, с тех пор это место обросло кучей мифов и легенд. Особо впечатлительные спелеологи утверждают, что якобы видели здесь призрак "белого шамана", который "провожал души" в мир иной, а ученые замечали, что через электромагнитное поле пещеры пробивается импульс, который вызывает чувство тревоги.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Абакана – 4,5–5 часов в пути в одну сторону и примерно от 27 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Посещать пещеру нужно с экскурсией, так как дорога труднопроходимая, а маршрут неочевиден без знания местности. Стоимость однодневной экскурсии – от 1 500 рублей с человека.

Караульная пещера, Красноярск

Караульная пещера расположена в сосновом лесу неподалеку от Красноярска. Внутри сохранились наскальные рисунки, плюс там живут летучие мыши, а в одном из залов установлен настоящий скелет одного из древних обитателей этих мест – пещерного медведя.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Красноярска – 4,5–5 часов в пути и в среднем от 16 500 рублей за билеты туда и обратно. До пещеры (станция Караульная) из Красноярска с Речного вокзала ходят речные трамвайчики (35 минут в пути и около 175 рублей за билет в одну сторону), но из-за высокого уровня воды в Енисее с этим транспортом могут быть временные проблемы. Ближайшая остановка общественного транспорта – "Совхоз Удачный", туда ходит городской автобус № 12 (в пути примерно один час и 20 минут), а дорога на такси из Красноярска займет около 45 минут.

Экскурсии проводят по выходным и праздникам по предварительной записи, стоимость – 1 000 рублей с человека.

Тавдинские пещеры, Алтайский край

Тавдинские пещеры (они же Талдинские) – это комплекс из тридцати довольно доступных пещер, чем они были привлекательны для древних людей, а сегодня – для туристов. Это целая система, соединенная друг с другом коридорами, а каждая пещера имеет несколько входов и выходов.

Одна из самых популярных и просторных – "Большая Тавдинская", она же "Девичьи слезы", и "Тавдинская-1". Древние люди, жившие здесь, занимались гончарным делом и рыболовством, о чем свидетельствуют археологические находки, а одна из самых любопытных – изделие из рога косули с изображением человеческого лица: предположительно, это был посох шамана.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Горно-Алтайска — около 4,5 часа в пути в одну сторону и от 23 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Стоимость экскурсии из Горно-Алтайска – от 6 500 с человека, сюда же входят и другие локации – посещение курорта "Манжерок", мараловодческого хозяйства, пасеки и не только.