В каких регионах туристы чаще всего бронировали глэмпинги

Чаще всего туристы бронировали глэмпинги весной 2026 года в Ленинградской, Московской и Тверской областях, а также на Алтае и в Карелии. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Топ-5 регионов по доле бронирований глэмпингов весной 2026 года: Ленинградская область - 15% (рост на 18% за год), Московская область - 9,2% (снижение на 0,5%), Тверская область - 6,5% (рост на 83%), Республика Алтай - 6,4% (снижение на 29%), Республика Карелия - 5,8% (рост на 26%)", - рассказали в компании.

Весной 2025 года топ-5 регионов выглядел иначе: Ленинградская область (12,8%), Московская область (9,3%), Республика Алтай (9%), Карачаево-Черкесия (7,5%) и Краснодарский край (5,1%).

"Лидером по популярности глэмпингов остается Ленинградская область, которая не только удержала первенство, но и увеличила свою долю. А вот замыкающие позиции в пятерке лидеров претерпели изменения: Карачаево-Черкесия и Краснодарский край покинули топ, уступив место Тверской области и Карелии", - отметили эксперты.

Согласно исследованию, больше всего за год вырос спрос на бронирование глэмпингов в Республике Татарстан (в 3,7 раза), Республике Адыгея (в 2,6 раза), Санкт-Петербурге (в 2,2 раза), Тверской области (на 83%) и Калининградской области (на 39%). Наиболее заметное снижение спроса зафиксировано в Псковской (-87%), Кемеровской (-71%) и Новгородской (-30%) областях, Республике Алтай (-29%) и Карачаево-Черкесии (-26%).

Общий спрос на отдых в глэмпингах в РФ не изменился: количество заказов осталось на уровне весны 2025 года. При этом формат отдыха трансформировался - туристы стали задерживаться на природе дольше, а средняя стоимость проживания снизилась. По данным сервиса, весной 2026 года средняя продолжительность проживания выросла с 1,8 до двух дней. Средняя стоимость ночи составила 10,6 тыс. рублей против 11 тыс. рублей годом ранее.