В России вырос спрос на отдых в тюрьмах

В России появился спрос на новый вид туризма — люди отдыхают в гостиницах-тюрьмах, особой популярностью пользуется отель в Тобольске, где с 9 по 20 января 1850 года находился писатель Федор Достоевский во время этапа в Омск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

Люди покупают номера в закрытых зонах, чтобы отдохнуть от городской суеты. Среди предложений VIP-камера с ванной напротив окна, изголовьями из цепей, люстрами в клеточку и дверцами с окошками для подачи баланды; в камерах попроще стоят двухъярусные шконки, интерьер в черно-белой гамме, оборудованы душем.

Стоимость проживания в подобных апартаментах начинается от 8000 рублей в сутки. Гостям выдают полосатые тюремные робы. Владелец гостиницы говорит, что его клиенты — это состоятельные люди в возрасте от 40 лет, которым хочется пощекотать себе нервы. Уже есть планы открыть филиалы в Пермском крае, Рязанской и Калужской областях.

В марте на торгах продали здания легендарной петербургской тюрьмы «Кресты». Комплекс достался новому владельцу за 1,1 миллиарда рублей. После реконструкции на территории планируют создать музейно-выставочный комплекс, гостиницу и другие места для досуга.