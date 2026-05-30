Как туристы спасаются от непогоды в Сочи

В Сочи сегодня День города – на пляже Маяк угощают рекордным 30-килограммовым хачапури, а на Приморской набережной дегустируют самую большую порцию мидий. Однако погода в этот радостный день не радует категорически. Температура воздуха +12 °С (причем по ощущениям и вовсе +8 °С), сильные волны, периодически холодный дождь. И не только. Туристка поделилась в соцсетях фото, сделанным утром в Хосте: в кадре засыпанная снегом зеленая ветка.

© tourdom.ru

Отдых в такую погоду на воздухе удовольствие так себе, даже в День города, поэтому многие туристы вместо хачапури и мидий на берегу моря в спешке ищут места потеплее.

«Сняли номер в Красной Поляне, поехали туда ночевать, там аквапарк», – пишет туристка.

Другие отдыхающие решили устроить «трип» по бассейнам в Сириусе, кто-то в поисках зала для настольного тенниса, есть и желающие приобщиться к прекрасному – сходить в музей.

«Давно хотел посетить Дачу Сталина в Мацесте, теперь самое время, главное, чтобы работала сегодня», – делится еще один путешественник. «А мы просто сидим в номере и скучаем», – подписала туристка фото с двумя чашками эспрессо и блюдом с клубникой.

Радует лишь, что с началом лета ситуация должна улучшиться. Завтра еще прохладно, а вот 1 июня и дальше – уже + 20 °С. Дожди, правда, судя по прогнозу, намерены оставаться с Сочи до среды.

Прохладно и дождливо в эти дни и на других черноморских курортах. В Анапе сегодня и завтра +13…+16 °С, в Геленджике +14…+16 °С. Заливает и южный берег Крыма: в Ялте сегодня днем +13 °С и сильный дождь, который, по прогнозу, должен закончиться ближе к полуночи.

Ранее мы написали, что туристам в Сочи начало купального сезона грозит моржеванием: вода в море прогреется в лучшем случае во второй половине июня.