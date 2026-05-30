Туристы беспокоятся из-за ситуации с бензином в Крыму

В последние дни начало расти число поисковых запросов по поводу того, можно ли провозить через Крымский мост дополнительные канистры с бензином. Поднимается тема и в профильных туристических чатах. Неслучайно: с топливом на полуострове ситуация не из простых.

© tourdom.ru

Вчера глава республики Сергей Аксенов распорядился частично ограничивать продажу: с 30 мая 95-й отпускают по 20 литров на человека.

«Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», – обратился к населению Аксенов.

Также ограничения действуют в Севастополе, их ввели еще 22 мая. Причем распространяются они не только на крымчан, но и на туристов.

«Касаются всех. Чтобы под видом туриста или местного люди со страху не вычерпывали заправки досуха», – рассказал один из собеседников редакции, проживающий на полуострове.

Сейчас бензин на заправках есть, в некоторых местах очереди, но небольшие – 5–10 автомобилей. При этом цены низкими не назовешь: Аи-95 продают по 84 руб. за литр, 92-й – за 78 руб., дизель – за 79 руб. В Москве для сравнения: 71, 64 и 78 руб. соответственно.

Как следствие, растет интерес у туристов к поездкам в Крым с собственным бензином. Хотя, как утверждают местные, ничего нового в этом нет.

«Можно провозить через Крымский мост не более 100 литров жидкости. Но в среднем каждый везет 20–30 литров, 1–2 канистры. Правда, это наблюдалось даже в более спокойное время – мол, “ой, это же полуостров, надо подстраховаться”», – рассказал собеседник редакции.

Добавим, что сложная ситуация с топливом была в Крыму в конце сентября прошлого года, о чем писал TourDom.ru. Тогда туристы порой даже не могли выехать с полуострова: все, что привозили бензовозы, очень быстро разбирали.