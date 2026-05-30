В Сочи подорожала аренда квартир для туристов

Рынок аренды жилья в Сочи вошел в летний сезон с более сдержанной динамикой по сравнению с предыдущими годами. По данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир достигла почти 5 тыс. руб., увеличившись на 5%. Двухкомнатные варианты подорожали примерно на 3% – до 7,1 тыс. руб. за ночь, пишет «Коммерсантъ».Наиболее востребованными остаются квартиры рядом с морем: однокомнатные сдаются в среднем за 4–5 тыс. руб. в сутки, двухкомнатные – за 6–7 тыс., трехкомнатные – за 8–10 тыс. руб.

Количество объявлений о краткосрочной аренде выросло на 43% и достигло 34 тыс. Несмотря на расширение выбора, интерес к посуточному размещению сократился на 8%. Эксперты объясняют ситуацию высокой стоимостью авиабилетов, логистическими сложностями и усилением конкуренции со стороны зарубежных курортов.

Туристы все чаще откладывают бронирование до последнего момента, рассчитывая найти более выгодные условия или ожидая стабилизации цен на перелеты.На этом фоне собственники жилья стали осторожнее повышать тарифы перед высоким сезоном из-за сохраняющихся свободных дат даже летом.

В агентстве «Городской риелторский центр» отметили, что майские праздники оказались слабее прошлогодних из-за дождливой и прохладной погоды, поэтому часть туристов перенесла поездки на июль и август. Участники рынка ожидают, что основной поток отдыхающих сместится на вторую половину лета.

