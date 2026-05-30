В Анапе из опасной зоны исключили еще часть восстановленных пляжей

В Анапе территорию протяженностью 3,5 км – от Лечебного пляжа до детского санатория «Бимлюк» – вывели из перечня опасных участков. Соответствующее постановление подписала глава курорта Светлана Маслова после завершения работ по восстановлению береговой линии. До этого статус безопасной получила тестовая прибрежная территория, которой пользуются детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и гостиничные объекты «Мираклеон» в селе Витязево. Кроме того, ограничения сняли с галечных участков побережья от Малого Утриша в направлении Центрального пляжа.

Предложенный властями план предусматривал замену песка на территории в 3,5 км возле санатория «Бимлюк», затем еще столько же до здравницы «Рябинушка», потом – до пляжа «Охта» протяженностью 3 км, а также на территории от санатория «Бригантина» до ООО «МореЛето» – это еще более 1,6 км побережья.

Роспотребнадзор выдал разрешение на использование 15 пляжей, еще 29 участков побережья проходят экспертизу. Мэр курорта подписала постановление об открытии купального сезона с 1 июня, хотя на побережье еще продолжаются работы по просушке и просеиванию завезенного песка.

Подготовка инфраструктуры к летнему сезону получила положительную оценку заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова. По его словам, Анапа будет полностью открыта для отдыхающих.