В Госдуме предложили ввести налоговые вычеты за покупку туров по России

Расходы на покупку туров внутри России должны быть включены в систему социальных налоговых вычетов. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, сообщает ТАСС.

Он предложил установить предельную сумму затрат на поездку в размере 250 тыс. руб. на каждого работающего члена семьи и ставку возврата – 13%. При этом максимальная компенсация, по мнению депутата, не должна превышать 32,5 тыс. руб. на человека и до 65 тыс. руб. на семью из двух работающих родителей.

Для сравнения: действующие вычеты на лечение, обучение и спорт ограничены суммой 150 тыс. руб. в год, а максимальная сумма, которую возвращают гражданам, составляет 19,5 тыс. руб.

В перечень затрат предлагается включить проживание в отелях, гостиницах, санаториях, базах отдыха и хостелах на территории России, а также авиаперелет и железнодорожный проезд, включая купейные вагоны и поезд «Сапсан». Одно из условий – продолжительность поездки должна составлять не менее трех ночей. При этом вычет может оформляться не только на самого налогоплательщика, но и на супруга и несовершеннолетних детей, а расходы на детский отдых, например путевки в лагеря, допускается учитывать отдельно, даже если они не связаны с поездкой родителей, пояснил парламентарий.

Эта инициатива отличается от программы туристического кешбэка, которая действовала в России в 2020–2022 годах. Она позволяла частично возвращать средства за поездки по стране при оплате картой «Мир» в рамках ограниченных периодов продаж туров. После завершения этой практики на рынке остались в основном локальные акции и отдельные региональные меры стимулирования спроса. Представители отрасли и власти периодически обсуждали возможность возвращения кешбэка, но уже в обновленном виде, с более адресной и точечной поддержкой, однако конкретного решения о перезапуске программы принято не было.

По словам депутата, спрос на внутренние поездки остается высоким: граждане все чаще выбирают Калининград, Камчатку, Алтай, Дагестан и Крым, однако такие путешествия, особенно с детьми, многим семьям не по карману. Социальные вычеты снизят финансовую нагрузку и будут стимулировать спрос на туры по стране, добавил Панеш.