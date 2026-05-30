В Роскачестве озвучили признаки плохого пляжного тура

При выборе тура для пляжного туризма необходимо обращать внимание на размытость формулировок в договоре - по типу "пляж в пешей доступности", а также на детали о благоустройстве пляжа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Роскачества.

© Сетевое издание m24.ru

В первую очередь специалисты советуют с настороженностью относиться к таким обтекаемым фразам, как "пляж в пешей доступности", если в документе не указано точное расстояние и время пути до него. Аналогичным тревожным сигналом считается и описание зоны купания лишь общей фразой "море рядом", когда в договоре нет ни слова о наличии спасателей и буйков.

Отказ менеджера письменно подтвердить присутствие на пляже пресного душа и туалетов в Роскачестве называют явным признаком недобросовестного сервиса. По данным экспертов, некоторые отели ограничиваются единственным краном на всю береговую линию или вовсе не обеспечивают доступ к пресной воде, из-за чего длительное нахождение у моря становится дискомфортным.

Заведомо неудачным туром специалисты считают и тот случай, когда заявлен "собственный пляж", однако в контракте нет гарантий бесплатного предоставления шезлонгов и зонтов каждому гостю. Подобный набор условий, предупреждают в ведомстве, практически гарантирует очереди, антисанитарию и скрытые платежи непосредственно на берегу.

Чтобы избежать разочарований, в Роскачестве рекомендуют до подписания бумаг уточнять ряд сервисных нюансов. Важно выяснить, выдают ли полотенца ежедневно по карточкам, проводят ли уборку территории и инвентаря после шторма, а также действует ли система оповещения о волнах, опасных течениях или нашествии медуз.

Ключевое требование к договору с туроператором – абсолютная конкретика. В нем должны быть четко прописаны класс обслуживания, тип питания, "звездность" отеля и, что особенно важно, точное расположение пляжа. Специалисты настаивают: необходимо убедиться, что в документе зафиксирована не просто близость к береговой линии, а точная удаленность пляжа от корпусов и гарантированное наличие лежаков с зонтами.

Ранее стало известно, что в России планируют запустить реестр надежных туристических агрегаторов. Запуск проекта назначен на 2026 год. Авторами инициативы выступили Роскачество, Росаккредитация и Минэкономразвития.