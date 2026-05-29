Погода грозит испортить отдых в Сочи

До календарного лета всего два дня, а на самом популярном южном курорте России в Сочи показания термометров не радуют туристов от слова совсем. Сегодня столбики едва дотянули до +17. А вода пока что прогрелась только до 16°C выше нуля.

«Море холодное и в целом некомфортно. Ветер и дожди», – пишут туристы в соцсетях.

А будет еще хуже. На 30–31 мая на курорте объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается резкое понижение температуры воздуха, особенно в горном кластере, а также сильные осадки, грозы, град, усиление северо-западного ветра, штормовое волнение моря.

Под вопросом даже мероприятия, приуроченные к Дню города 30 мая.

«Будем принимать решение с учетом фактических условий», – сказали в администрации.

Власти успокаивают, что с 1 июня погода станет налаживаться. И начало лета в Сочи будет благоприятным. Тем не менее водные процедуры могут разрешить только когда море прогреется хотя бы до +18.

«Мы в прошлом году были в начале июня – воздух был 30°C, а вода – лед, никто не купался вообще. А с сегодняшней погодой вообще непонятно, когда она прогреется. Летим через неделю, но видимо придется без купания», – печалятся отдыхающие.

Обычно в начале июня вода в Сочи уже считается вполне пригодной для купания, хотя многое зависит от конкретного года и погоды в конце мая. Чаще всего море прогревается до 18–20°C. Но купаются в это время в основном закаленные туристы. А в 2026-м после шторма скорее всего, позволить себе окунуться смогут только любители моржевания.

Комфортная для большинства температура воды обычно наблюдается во второй половине месяца, когда столбики термометра поднимаются до уровня в 22–23 пункта. При этом море в Сочи прогревается неравномерно. В мелководных бухтах и на пляжах Адлерского района вода обычно на 0,5–1°C теплее, чем на открытых участках побережья Центрального Сочи и Лазаревского.