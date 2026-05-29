Сколько тратят иностранцы на отдых в России

Раскрыта стоимость отдыха в России для иностранцев — цена за групповые туры начинается от тысячи долларов (70 тысяч рублей). Об этом рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на пресс-конференции, посвященной турпотоку в предстоящий сезон.

Так, поездки в составе группы обходятся иностранцам в 1-1,2 тысячи долларов (от 70 до 85 тысяч рублей) без учета перелета. При этом индивидуальный тур стоит от трех до четырех тысяч долларов (от 212 до 283 тысячи рублей). Например, группа американских туристов приобрела летний тур за 15 тысяч долларов (около миллиона рублей) — в него войдет поездка по городам Золотого кольца, а также посещение Москвы и Петербурга.

Кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Золотого Кольца путешественники из заграницы интересуются Мурманском, Казанью, Карелией и Великим Новгородом. Многие из них едут и на Дальний Восток для посещения озера Байкал, Хабаровского края и Приморья.

Эксперты также рассказали, что рост интереса к поездкам в Россию замечен среди туристов из Турции и стран Юго-Восточной Азии, в частности, Вьетнама, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Также в РФ активно едут из Китая, Персидского залива и Индии.

