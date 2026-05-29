На южном склоне Эльбруса создадут новые горнолыжные трассы

В Кабардино-Балкарии на южном склоне Эльбруса создадут 12 км новых горнолыжных трасс. Проектная документация на их оборудование получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Будет оборудовано восемь трасс для горнолыжного спорта и сноуборда — EP16, EP18, EP19, EP20, EP21, EP22, EP24, EP25. Самая длинная из них — EP19. Она будет длиной порядка 3,6 км и шириной до 46 метров. Трассы будут относится к разным категориям сложности. Запроектированы как маршруты, подходящие для детей и новичков, так и для профессионалов», — сообщила главный эксперт проекта Ольга Чихичина, ее цитирует медиацентр Главгосэкспертизы России.

В ведомстве пояснили, что ЕР21 — зеленая трасса для начинающих горнолыжников. ЕР16 и ЕР19 относятся к синей категории, ЕР20 и ЕР25 — к красной, а ЕР18, ЕР22 и ЕР24 — к черной.

Проект предусматривает и мероприятия по инженерной защите новой зоны катания от лавин, оползней и селей. На особо опасных участках трасс установят заградительные и разделительные сетки.