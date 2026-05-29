Российские дети смогут ездить на поездах без взрослых

С 1 июня 2026 года дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, сообщают "Российские железные дороги" (РЖД).

В РЖД пояснили, что вовремя следования маршрута поезда за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут только уполномоченному встречающему лицу, имя которого заранее будет указано в заявлении и сопровождающей детский билет информации.

Как сообщили в РЖД, оформить заявку на такой билет можно в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции. На посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку (выдается в кассе), квитанцию об оплате услуги.