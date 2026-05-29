Где в России можно выспаться за 30 тысяч рублей

46% россиян хотят уехать в отпуск в одиночестве, чтобы просто выспаться и ни с кем не разговаривать. Спрос на номера категории Sleep Well в 2025 году вырос в 15 раз, а стоимость одной ночи в отелях, специализирующихся на сне, достигает 30 тысяч рублей. Портрет типичного клиента сонного туризма — это «выгоревший» житель мегаполиса в возрасте от 30 до 50 лет, чаще всего бизнесмен, топ-менеджер или IT-специалист. Он не хочет экскурсий, не хочет общаться и готов платить за тишину, темноту и полное отсутствие цифрового шума.

Новый тренд: уехать, чтобы спать

В России набирает обороты новый вид отдыха — сонный туризм. Люди устали от стресса, бесконечных дедлайнов и мерцающих экранов и всё чаще отправляются в короткие поездки с одной целью: выспаться. Если вы планируете такой тур, приготовьтесь платить от 30 тысяч рублей за одну ночь — именно столько, по оценке эксперта Андрея Шемякина, стоят услуги сомнологов, умные системы пробуждения и номера с идеальной шумоизоляцией.

По данным туроператоров и отельеров, в 2025 году спрос на номера категории Sleep Well в российских отелях вырос в 15 раз. Ключевая аудитория — жители мегаполисов в возрасте от 30 до 50 лет, которые готовы платить не за экскурсии, а за тишину, темноту и удобную кровать. Формат поездок обычно короткий: 2–3 дня. Главные условия — цифровой детокс (никаких гаджетов), продуманный микроклимат, специальные матрасы, освещение, подстраивающееся под естественные ритмы человека, и обязательные программы релаксации. В некоторых отелях предлагают консультации сомнологов.

Портрет клиента: стресс, деньги и отсутствие сил на туризм

Кто же этот человек, который едет за тысячи километров, чтобы сутками лежать в кровати? По данным Ассоциации туроператоров России и опросам отельеров, это в первую очередь уставшие и выгоревшие бизнесмены, топ-менеджеры, а также IT-специалисты. Их объединяет несколько черт:

Они живут и работают в крупных городах, где шум, световое загрязнение и постоянная связь мешают нормальному сну. Они имеют доход выше среднего и могут позволить себе тратить 30 тысяч рублей и больше за ночь. Они не хотят экскурсий — они хотят тишины. Более того, почти половина опрошенных россиян (46%) заявили, что предпочли бы отправиться в такой отпуск в одиночестве, чтобы полностью перезагрузиться.

Особенность сонного туризма в России — это не конкретная географическая точка. Как отмечает Андрей Шемякин, важно не то, куда ехать (от Подмосковья до Алтая и Черноморского побережья), а инфраструктура внутри отеля. Для гостя первичен именно номер: плотные шторы, хорошая шумоизоляция, расширенные часы питания (чтобы не зависеть от будильника), правильное постельное бельё, ортопедические матрасы.

Регионы-лидеры: где высыпаются в России

Самыми перспективными направлениями для сонного туризма называют Алтай, Карелию и черноморское побережье Краснодарского края. Именно там уже сейчас появляются отели, специализирующиеся на здоровом сне.

Например, на краснополянском курорте отель Rosa Springs 5* предлагает «сонный курс» стоимостью в 2,3 раза выше базового тарифа. В программу входит комплексное обследование с консультацией сомнолога, респираторный мониторинг и индивидуальный протокол процедур. В крымском отеле Luciano Wellness & Spa Foros 5* гостям предлагают «плавательные матрасы», кубики сна, помогающие быстрее засыпать, и SPA-процедуры. Актуальность направления подтверждает статистика: около 40% жителей России регулярно испытывают проблемы со сном, а каждый пятый спит менее шести часов в сутки. Так что, возможно, скоро многие будут ездить в отпуск не за новыми впечатлениями, а за долгожданным здоровым сном.