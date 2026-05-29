Сколько иностранцев приедут в Россию этим летом

Турпоток в Россию снизился из-за нестабильности в Персидском заливе, но иностранцы продолжают интересоваться европейской и азиатской частью России, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает спецкор НСН с Национальной туристической медиапремии le'TO 2026.

«Летом в Россию приедут 750-800 тысяч иностранцев с туристическими и деловыми целями визита. Главная проблема — “сломались” удобные и дешевые транзитные маршруты из Азии из-за кризиса в Персидском заливе. В связи с этим снизился растущий турпоток из арабских стран. Геополитическая напряженность привела к тому, что весной было много аннулирований групповых заездов на лето и осень. У иностранцев две группы интересов: европейская часть с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, городами Золотого Кольца, Казанью, Карелией и Великим Новгородом и Дальний Восток, где главными местами выступают Байкал, Приморье и Хабаровский край», — подчеркнула она.

Ломидзе добавила, что чаще всего в Россию приезжают китайцы.

«Главными въездными туристами в Россию остаются граждане КНР. После отмены визового режима этот поток сконцентрировался на Дальнем Востоке, а в европейской части России произошел отток туристических групп. Тем не менее, 50% всех въездных путешественников составляют именно китайские туристы, 25% — турецкие. Еще 15% приходится на Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия), 6% на арабские страны Персидского залива и 2% на Индию», — заключила она.

Ранее вице‑президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предложил в эфире НСН пересмотреть запрет на продажу туров в ОАЭ.