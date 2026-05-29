Почему на пляжах Сочи подняли черный флаг

Первого июня в Сочи начнется купальный сезон. Пока на пляжах развевается черный флаг, что означает запрет купания. Однако на курорте уже установилась жаркая погода, и туристы заходят в море помочить ноги или ненадолго окунуться, чтобы освежиться под лучами обжигающего солнца.

По словам сотрудников пляжа, официально разрешено будет купаться при 18 градусах. По прогнозам за выходные море должно прогреться.

"Температура моря составляет плюс 17 градусов, воздуха - плюс 20. Волнение моря - один балл", - сообщил в рупор отдыхающим спасатель.

Тем не менее заходить в море можно под присмотром спасателей, а вот нырять с бун нет - до тех пор, пока водолазы осматривают морское дно в зонах купания на глубине до двух-трех метров, причем иногда им приходится даже применять аппарат для резки металла.

"Они вытаскивают много разных предметов - железные балки, битые бутылки, стекла. Старинных предметов не находили, только якоря", - сказал старший инспектор ГИМС Дмитрий Сокур.

Кстати, в летнем сезоне на пляжах будут задействованы 750 спасателей.

Как в рамках пресс-тура с участием федеральных, региональных и городских СМИ, в котором принимала участие и корреспондент "РГ", рассказал заместитель мэра Сочи Сергей Сомко, Сочи уже готов к приему туристов в летнем сезоне. Всего будут открыты около 180 пляжей, 65 получили синие флаги, всего их 120 плюс зеленые и желтые.

"Основная часть пляжей уже готова - спасатели, медперсонал. Остаются отдаленные территории, которые завершают подготовку. Напомним, в Сочи круглый год работали 33 зимних пляжа для прогулок. Для безопасности на пляжах установлены более двух тысяч видеокамер", - отметил он.

Продолжая разговор о безопасности, вице-мэр уточнил, что несколько лет на пляжах не продают кукурузу и беляши - только в организованных местах торговли.

Сомко добавил, что в этому году новинкой сезона станут ретропляжи. Они экспериментальные, и к 10 июля на них завершится их брендирование, в том числе лежаков, а также баннеров с историей. Пляжи рассчитаны более чем 300 тысяч отдыхающих.

В нынешнем году появились 11 новых пляжных территорий, которые занимают примерно 1,5 километра. Общая протяженность черноморского побережья у берегов Сочи составляет 96 километров, но пляжи занимают 41 километр. На остальной территории нет галечного материала, не подведены коммуникации или отсутствуют подъездные дороги.

"Мы продолжаем регулярный контроль морской воды. С начала года отобраны 1038 проб воды на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические показатели, включая содержание нефтепродуктов. Все результаты на сегодняшний день соответствуют гигиеническим нормативам", - сказала главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Альфия Ахтямова.

Она уточнила, что контроль проводится каждые десять дней в 44 мониторинговых точках, в том числе на федеральной территории Сириус. В целом с мая по октябрь специалисты проведут не менее шести тысяч лабораторных исследований.

Параллельно специалисты Сочинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" отбирают пробы пляжного грунта на нефтепродукты - грунт также полностью соответствует гигиеническим нормативам, загрязнений не выявлено.

На центральном пляже в аренде у отеля загорающих немного, зато много свободных шезлонгов, стоимость которых разнится в зависимости от близости к центру курорта. Здесь до 1 июня аренда оценивается в 1,5 тысячи рублей, а, например, в Лазаревском районе в несколько раз дешевле, но можно в любом месте у моря расположиться на своем полотенце бесплатно.

"Этот рынок регулирует спрос. Более того, с прошлого года мы начали проводить работу со средствами размещения по программе лояльности, к которой в этом сезоне подключилось более 50 объектов, а также 16 пляжных территорий и 18 объектов турпоказа", - продолжил Сомко.

Размещение детей на шезлонгах в некоторых может быть бесплатным, а скидки могут составлять от 10 до 40 процентов. Также в приоритете участники специальной военной операции и члены их семей.

Добавим, что в Сочи расположен самый большой на черноморском побережье номерной фонд - свыше 140 тысяч номеров. В прошлом году в Сочи сдали тысячу номеров. Сейчас строятся еще 10 тысяч, из которых две будут сданы в 2026 и 2027 годах.

Средний уровень бронирования отелей и санаториев на летний сезон превышает 65 процентов. С начала года Сочи посетили более двух миллионов туристов, так что вполне возможно приблизиться к прошлогодним показателям почти в восемь миллионов, , хотя, судя по майским праздникам, туристов стало заметно меньше. Как считают местные жители, приехали самые смелые, остальные испугались дождливой погоды и соседства с Туапсе.