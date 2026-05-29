Россияне стали чаще выбирать пляжный отдых вместо экскурсий

Доля отдыхающих на море резко возросла за последний год, заявил Сергей Ромашкин.

Семь из 10 россиян предпочитают в отпуске проводить время на пляже, а не где-то еще, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, передает спецкор НСН с Национальной туристической медиапремии le'TO 2026.

«Россияне больше всего предпочитали отдыхать на море. Доля пляжного формата выросла до 71% в 2026 году, хотя в 2025 составляла всего лишь 58%. Экскурсии, санатории, активный отдых и городские туры собрали только 29% от доли российского рынка. Больше всего отдыхающих традиционно прибывало в Краснодарский край, где выбрали провести лето 2026 года почти 51% туристов, что на 12% больше, чем годом ранее. Однако они сталкиваются с повышением цен на 8%, впрочем в Крыму рост составил аж 14%, когда как в Москве и Санкт-Петербурге расходы снизились на 9-10%. Интересно, что рост Краснодарского края обеспечила Анапа (+30-35% на фоне 2025 года), когда как в Сочи наблюдается падение на 15-20%. Что интересно, россияне предпочитают самолетам личный транспорт и железнодорожное сообщение», — подчеркнул он.

Ромашкин добавил, во сколько обойдется отдых на популярных курортах России в 2026 году.

«Средний чек на лето может варьироваться от 25 до 150 тысяч на двоих человек. Если это поездка в Краснодарский край на примерно 9 ночей, то на двоих она обойдется в 100-130 тысяч рублей. Такой же тур в Крым на 10 ночей — 117-150 тысяч рублей с перелетом. Дешевле всего обойдутся поездки на четыре-пять ночей в Санкт-Петербург (40-60 тысяч рублей) и четыре ночи в Москве (25-30 тысяч рублей). В среднем, цена за номер в отеле в 2026 году выросла на четыре-шесть процента, кроме Крыма, где рост составил 10%», — указал он.

