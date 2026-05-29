Развитие курорта Архыз синхронизируют со строительством аэропорта

Развитие аэропорта и курорта Архыз должно идти синхронно. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, который провел в Карачаево-Черкесии заседание рабочей группы по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса Архыз.

Как сообщает пресс-служба министерства, участники заседания обсудили строительство нового аэропортового комплекса, развитие инженерной инфраструктуры, реализацию инвестиционных проектов и меры по легализации туристического бизнеса.

«Сегодня перед нами стоит задача синхронизировать реализацию всех проектов, от которых зависит развитие Архыза. Речь идет не только о строительстве новых объектов курорта, но и о развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, создании мест размещения и повышении качества туристических услуг. Расширение курорта и строительство аэропорта должны идти параллельно — это взаимосвязанные проекты, которые определят дальнейший рост туристического потока и инвестиционной активности на территории», — отметил Назаров, его слова приводит пресс-служба.

Курорт Архыз является одним из крупнейших туристических проектов Северного Кавказа. На территории особой экономической зоны зарегистрированы 43 резидента. Общий объем заявленных инвестиций превышает 119 млрд рублей, планируется создание более 4 тысяч рабочих мест. Развитие курорта предусматривает создание 30 км горнолыжных трасс и шести канатных дорог.

Новый аэропортовый комплекс Архыз планируется построить в Зеленчукском районе республики. Пропускная способность первой воздушной гавани Карачаево-Черкесии должна составить до 1 тыс. пассажиров в час.

