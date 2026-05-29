Туристы из Турции заинтересовались отдыхом в России

Спрос турецких туристов на путешествия в Россию этим летом увеличился в четыре-пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Активное продвижение на рынках Юго-Восточной Азии и в Турции привело к росту доли туристов из этих стран в структуре приема иностранных туристов у туроператоров. У "Интуриста" в летних бронированиях Турция впервые занимает первое место с долей 30% (прошлогоднее значение - 5%), у туроператора "Невские сезоны" - также первое с долей 20% (в прошлом году было 5%). Бронирования из Турции выросли в четыре-пять раз", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров въездного туризма, летом 2026 года организованный турпоток из зарубежных стран в Россию распределился следующим образом: Китай - около 50%, Турция - 25%, Юго-Восточная Азия - 15%, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива - 6%, Индия - 3%, ближнее зарубежье и Латинская Америка - 2%.

Согласно предварительному прогнозу аналитической службы АТОР, общее количество самостоятельных и организованных иностранных туристов, которые приедут в Россию летом 2026 года, составит не менее 750-800 тыс. человек - примерно столько же, сколько в прошлом году (оптимистичный сценарий). При сдержанно-пессимистичном сценарии их будет немного меньше ( на 4-5%).