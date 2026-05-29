Как изменился средний чек летнего отдыха в Крыму

Средний чек летнего отдыха в Крыму вырос в этом году примерно на 17-25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Средний чек отдыха в Крыму вырос примерно на 17-25%, в Кавминводах - на 13-15%. В Санкт-Петербурге средние траты на туры изменились совсем ненамного, в Подмосковье и Москве средний чек тоже на прошлогоднем уровне", - говорится в сообщении.

Средний чек туров без перелета в Краснодарский край за год почти не изменился. На это влияют несколько факторов: путевки в Анапу продаются почти по ценам прошлого года, отели Сочи выдают спецпредложения, а туристы в Сочи и Геленджике чаще стали выбирать более короткие туры и более дешевые объекты, отметили в АТОР.

"Общее повышение по всем направлениям мы оцениваем в 4-6%, что в два раза меньше, чем было в 2025 году. Темп роста цен замедляется, и это хорошо для туристов", - подчеркнул вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По словам экспертов, часть туристов на фоне снижения покупательной способности переориентируются с морских направлений на локации рядом с домом, загородный отдых на реках, водохранилищах, озерах.

Есть тренд и на выбор более дешевых объектов с меньшей звездностью, и на некоторое увеличение доли туров без питания.