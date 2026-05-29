Россияне стали чаще отдыхать на пляжах

Доля пляжного отдыха в общей структуре бронирований туров по России на лето выросла в 2026 году до 71% с 58% годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Анализ структуры летних бронирований участников организованного рынка говорит о безусловном лидерстве пляжного отдыха, причем его доля в общем объеме летних бронирований выросла в среднем по рынку с 58% до 71%. Соответственно, доля остальных форматов снизилась с 42% до 29%", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, особенно заметно снижение спроса на экскурсионные туры у разных игроков рынка и санаторный отдых - на 12-50% по сравнению с 2025 годом. В санаторном сегменте в Кавминводах уже виден спад летних бронирований на 15%. По мнению аналитиков, нынешний "крен" в сторону пляжа объясним восстановлением позиций Краснодарского края и сберегательной моделью поведения туристов.

"У большинства туристов сейчас хватает средств только на одну более-менее длительную поездку в год, и в этих условиях люди ожидаемо выбирают пляж как самый естественный и понятный в России формат летнего отпуска", - пояснили в аналитической службе АТОР.

По оценкам ассоциации, количество бронирований туров по России на июнь - август в организованном сегменте рынка ниже на 10-12%, чем в конце мая 2025 года. По итогам лета 2026 туроператоры ожидают в пессимистичном сценарии падения объема бронирований от 4% до 9% по сравнению с прошлогодними показателями. В оптимистичном - повторения прошлогодних результатов.

Самыми популярными внутренними направлениями на лето 2026 года стали: Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград, Дагестан и республики Северного Кавказа, речные круизы, Золотое кольцо и природные направления (Алтай, Байкал, Камчатка). Почти по всем этим направлениям пока наблюдается минусовая динамика. Исключение в первой пятерке - Краснодарский край и Крым (+8% и +14% соответственно).