Провести день в Нижнем Новгороде и увидеть самое главное

Лучше всего начинать знакомство с Нижним в пятом часу утра. Местный рассвет - это тайное знание. В семь утра на Верхне-Волжской набережной вас встречают только чайки и редкий сигвейный турист, который заблудился в поисках идеального кадра. Вы стоите, жмуритесь от солнца, бьющего прямо в лицо из-за Бора, чувствуете, как от кремлевских стен пахнет мхом и историей, и понимаете: город принадлежит только вам.

Стрелка у кремля

Сердце города - кремль. Строил его итальянец Пьетро Фрязин (да, у нас всех итальянцев называли "фрязинами"). Крепость ни разу не взяли татары, зато ее "добивали" реставраторы. При Екатерине зубцы укоротили. При Николае ров засыпали. При советской власти внутри кремля... работал трамвай! Представляете, трамвайные пути среди древних стен? А в 1929-м взорвали Спасо-Преображенский собор, где лежал Минин. На его месте теперь Дом советов - конструктивистский прямоугольник, который прижился тут лучше кота в новой квартире.

Большая Покровская, или Покровка. Раньше тут жили дворяне. Сейчас это брусчатка, уличные музыканты и самое смешное собрание бронзовых скульптур. Тут и городовой, и фотограф, и... коза. Да, просто веселая коза. Есть легенда, что если потереть ей нос, то сдашь сессию на отлично.

Обязательно загляните в Госбанк. Это шедевр неорусского стиля. Местные острословы делятся байкой, что, когда в 1913 году приезжал Николай II, напротив жил офицер, который по утрам делал зарядку на балконе в неглиже. Дабы царь не узрел "белого лебедя", часовню напротив построили за одну ночь. Не знаю, правда ли, но верю - Нижний способен на многое.

Чкаловская лестница в 560 ступеней в виде гигантской восьмерки - памятник Сталинградской битве. Строили ее пленные немцы. Локальная легенда гласит: если пройти ее от низа до верха на одном дыхании, то можно загадать желание, и оно сбудется. Испытание: спуститься к Волге, а потом взлететь наверх к памятнику Чкалову, который стоит в летном шлеме и смотрит в небо.

Какие часы починил 15-летний Кулибин

Чтобы узнать это, надо прогуляться до самой пряничной церкви России Строгановской. Строгановское барокко - это когда вы смотрите на фасад и думаете: "Ну как из камня можно вырезать такие сахарные завитушки?" На колокольне когда-то были удивительные часы, у которых вращались не стрелки, как это принято сегодня, а сам циферблат. Они сломались в 1750 году. Починил их... 15-летний Иван Кулибин, который жил неподалеку. С этого все и началось. Поэтому, когда слышите слово "Кулибин", вспоминайте не яйцо Фаберже, а пацана с отверткой, который спас часы у церкви. Сейчас там висят другие часы (с Блиновского пассажа), а под крестом - позолоченный флюгер-кораблик. Потому что Строганов здесь суда строил.

А вот и настоящая готика у воды. Банк Рукавишниковых и фабрика "Маяк" в одном здании. Этот дом на Рождественской - любимец фотографов. Изобретательный Федор Шехтель сделал его фасад со стороны улицы в стиле рационального модерна (где статуи рабочего и крестьянки смотрят на прохожих как на врагов), а со стороны набережной - в неоготике. И здесь здание выглядит так, будто сейчас из него выйдет граф Дракула с клюшкой для гольфа.

"Большой брат" и Уличное безумие

Стрит-арт в Нижнем - это вам не просто "расписал забор, чтобы не скучать". Это высокое искусство. Стоит сходить к "Большому брату" Никиты Nomerz на водонасосной станции. Это лицо, нарисованное на трубе. Оно смотрит на вас так, будто знает, что вы съели на завтрак. Никита вообще создал серию "Живые стены" по всему миру, но "Брат" в Нижнем - самый жуткий и прекрасный. Говорят, у станции водятся привидения крановщиков. Впрочем, это уже местный фольклор.

Есть в Нижнем и своя Пьяная башня (а вот безбашенных пьяных на улице встретишь редко). Она в Печерском монастыре, который сполз вниз. В прямом смысле. В 1597 году оползень так тряханул обитель, что пришлось переезжать выше. Зато осталась колокольня с наклоном (да, своя Пиза). Она стоит кривая с XVII века. Никто не знает, почему она не упала. Видимо, святые держат.

Полет над бездной

Нижегородская канатная дорога - отдельный аттракцион. Вы садитесь в кабинку на высоте птичьего полета, летите через Волгу 12,5 минуты. Под вами - 861 метр свободного пространства. И это самый длинный безопорный пролет в Европе. Сверху видно, как Ока и Волга не хотят смешиваться, у них разный цвет долгое время. Сверху виды настолько космические, что очереди на канатку летом стоят огромные. Так что езжайте в будний день или на закате.

А еще Нижний любит, когда к нему приходят с пустым желудком. Зайдите на Мытный рынок, купите горячих "сормовских" пирожков с соленым огурцом или мясом с картошкой. Сядьте на ступеньках Чкаловской лестницы, когда стемнеет. Послушайте, как играют музыканты под стенами кремля. Конечно, официально Нижний - столица закатов. Но по-настоящему этот город принадлежит только тем, кто встал ни свет ни заря и увидел, как лучи солнца золотят купола на Стрелке.

Технологии

Прогулки не выходя из дома

В прошлом году Нижний Новгород стал столицей фиджитал (phygital) - такого модного увлечения, когда физический мир (physical) встречается с цифровым (digital). Забудьте про скучные прогулки только по проторенным дорожкам: здесь соревнования по фиджитал-хоккею и баскетболу проводят киберспортсмены одновременно на реальных площадках ФОКа "Мещерский" и в виртуальном пространстве. А недавно для молодежи запустили первую в стране спортивную метавселенную на платформе Roblox - "Спортивный Нижний Новгород". В ней можно виртуально пройтись по кремлю и тут же забить гол за местную команду.