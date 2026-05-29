«Победа» запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Нальчиком

Авиакомпания «Победа» запустила прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Нальчиком. Первый лайнер из Северной столицы прибыл в Кабардино-Балкарию с полной загрузкой, сообщили в аэропорту.

Полеты выполняются три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет около 4 часов.

Ранее в Минтрансе Кабардино-Балкарии сообщили, что на линии задействованы самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Ведомство также отмечало, что запуск этого маршрута поможет развитию туристической отрасли и деловой активности региона.

Самыми востребованными остаются перелеты в Нальчик из Москвы. На этом направлении также работает авиакомпания «Победа». По расписанию на май 2026 года пассажирам были доступны вылеты из Шереметьево. Кроме того, в столицу Кабардино-Балкарии есть рейсы из Сочи на лайнерах «ЮВТ Аэро».