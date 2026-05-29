В РФ утвердили единый стандарт комнат матери и ребенка на транспортных объектах

Минтранс утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на транспортных объектах. Соответствующее распоряжение подписано главой министерства Андреем Никитиным.

"Стандарт включает комплексное оснащение специальных помещений, где предусмотрены зоны для ухода за детьми разных возрастных групп - от младенцев до дошкольников", - говорится на сайте Минтранса.

Никитин отметил, что в России уже есть требования к проектированию комнат матери и ребенка на транспортных объектах. Однако Минтранс решил разработать единые подходы к оснащению на всех транспортных объектах. В результате должна получиться "единая, понятная и безопасная" инфраструктура для семей во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах.

Сегодня 189 российских аэропортов оснащены 211 комнатами матери и ребенка, во многих также есть детские игровые зоны (в столичном Шереметьево, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах). На железнодорожных вокзалах уже функционируют 306 комнат матери и ребенка: например, на обновленном Ленинградском вокзале в Москве появился детский клуб "Союзмультфильм".

Разработанный документ закрепляет дифференцированный подход к оснащению помещений в зависимости от типа объекта и пассажиропотока. Так, для объектов, где пассажиры проводят незначительное количество времени или пассажиропоток незначителен, предусмотрен базовый уровень. Он предполагает наличие пеленального столика и возможность приобрести средства детской гигиены. Стандартный уровень - это пространство из двух зон: общая детская игровая для детей до шести лет и зона кормления в виде отдельных капсул.

"Для больших транспортных узлов предусмотрены четыре зоны в комнате матери и ребенка (пеленание и гигиена, кормление, сон, семейный туалет), а также детская игровая зона по возрастам: до трех лет и от трех до шести лет", - добавили в Минтрансе.

Там подчеркнули, что безопасность - это приоритетное направление в реализации стандартов. Каждое помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным нормам и правилам. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды и удобству использования помещений для всех граждан.